Жителям ХМАО предлагают шпионить за таксистами за 45 тысяч рублей. Скрин

В Сургуте ищут «тайного покупателя», для контроля за работой таксистов

19 марта 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Сургутянам предлагают заработать на съемке видео до 45 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Сургута предлагают зарабатывать до 45 тысяч рублей в месяц, снимая 2-3 раза в неделю часовое видео и фиксируя в нем такси различных брендов. Вакансия «тайного покупателя» опубликовано на платформе «Avito». «Мы ищем для компании новых исполнителей: тайных покупателей, которые должны будут не покупать и оценивать товары, а снимать получасовые видео в определенных местах города. Что нужно делать: приходить 2-3 раза в неделю в определенное место в городе Сургут и снимать видео длиною в 60 минут, загружать видео на „Яндекс Диск“ и отправлять ссылку нам, фиксировать в специальном интерфейсе количество проехавших мимо такси разных брендов», — говорится в описании вакансии на сайте Avito. Для работы нужно иметь телефон, свободное место на устройстве не менее 10 гигабайт, зарядное устройство и переносной аккумулятор, желательно иметь штатив. Работодатель обещает выплачивать заработную плату два раза в месяц, по числу выполненных заданий, а также с кандидатом будет проведено бесплатное обучение. Скрин объявления о вакансии Фото: сайт Avito

Жителям Сургута предлагают зарабатывать до 45 тысяч рублей в месяц, снимая 2-3 раза в неделю часовое видео и фиксируя в нем такси различных брендов. Вакансия «тайного покупателя» опубликовано на платформе «Avito». «Мы ищем для компании новых исполнителей: тайных покупателей, которые должны будут не покупать и оценивать товары, а снимать получасовые видео в определенных местах города. Что нужно делать: приходить 2-3 раза в неделю в определенное место в городе Сургут и снимать видео длиною в 60 минут, загружать видео на „Яндекс Диск“ и отправлять ссылку нам, фиксировать в специальном интерфейсе количество проехавших мимо такси разных брендов», — говорится в описании вакансии на сайте Avito. Для работы нужно иметь телефон, свободное место на устройстве не менее 10 гигабайт, зарядное устройство и переносной аккумулятор, желательно иметь штатив. Работодатель обещает выплачивать заработную плату два раза в месяц, по числу выполненных заданий, а также с кандидатом будет проведено бесплатное обучение.