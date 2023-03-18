Жителям Сургута предлагают зарабатывать до 45 тысяч рублей в месяц, снимая 2-3 раза в неделю часовое видео и фиксируя в нем такси различных брендов. Вакансия «тайного покупателя» опубликовано на платформе «Avito».
«Мы ищем для компании новых исполнителей: тайных покупателей, которые должны будут не покупать и оценивать товары, а снимать получасовые видео в определенных местах города. Что нужно делать: приходить 2-3 раза в неделю в определенное место в городе Сургут и снимать видео длиною в 60 минут, загружать видео на „Яндекс Диск“ и отправлять ссылку нам, фиксировать в специальном интерфейсе количество проехавших мимо такси разных брендов», — говорится в описании вакансии на сайте Avito.
Для работы нужно иметь телефон, свободное место на устройстве не менее 10 гигабайт, зарядное устройство и переносной аккумулятор, желательно иметь штатив. Работодатель обещает выплачивать заработную плату два раза в месяц, по числу выполненных заданий, а также с кандидатом будет проведено бесплатное обучение.
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