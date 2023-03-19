Си Цзиньпин озвучил четыре основополагающих принципа возобновления мира на Украине

Си Цзиньпин призвал Россию и Украину возобновить переговоры

20 марта 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Председатель КНР Си Цзиньпин написал статью о российско-китайских отношениях Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Путь к прочному миру между Россией и Украиной лежит через диалог между конфликтующими странами, это один из основополагающих принципов Китая при украинском урегулировании. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. «Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок», — написал глава Китая Си Цзиньпин. Текст статьи публикует «Российская газета». Он добавил, что рациональный выход из украинского конфликта и путь к устойчивому миру и всеобщей безопасности найдутся, если «все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе», — отметил глава КНР. 21 марта президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в Москве. Лидеры двух стран в ходе диалога затронут, в том числе и вопросы, связанные с конфликтом на Украине. В Кремле назвали визит главы КНР в столицу особенным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча Путина и Си крайне важна для обеих стран, поскольку даст возможность обсуждать наиболее важные темы в открытом доверительном формате. Ранее МИД Китая предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине из 12-ти пунктов. В основу документа вошли призыв прекратить огонь на линии фронта, чтобы не допустить эскалации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Путь к прочному миру между Россией и Украиной лежит через диалог между конфликтующими странами, это один из основополагающих принципов Китая при украинском урегулировании. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. «Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок», — написал глава Китая Си Цзиньпин. Текст статьи публикует «Российская газета». Он добавил, что рациональный выход из украинского конфликта и путь к устойчивому миру и всеобщей безопасности найдутся, если «все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе», — отметил глава КНР. 21 марта президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в Москве. Лидеры двух стран в ходе диалога затронут, в том числе и вопросы, связанные с конфликтом на Украине. В Кремле назвали визит главы КНР в столицу особенным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча Путина и Си крайне важна для обеих стран, поскольку даст возможность обсуждать наиболее важные темы в открытом доверительном формате. Ранее МИД Китая предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине из 12-ти пунктов. В основу документа вошли призыв прекратить огонь на линии фронта, чтобы не допустить эскалации.