19 марта 2023
18 марта 2023

В челябинском селе после пожара нашли труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, огонь, лесной пожар, окно, дом горит, село запасное
Женщина умерла в пожаре от отравления угарным газом Фото:

В Варне Челябинской области после пожара на улице Юбилейной нашли труп женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного отряда №9.

«19 марта поступило сообщение о пожаре по улице Юбилейная в Варне. По прибытию было обнаружено горение пристроя к дому. В ходе тушения и обследования помещения обнаружена погибшая женщина 1976 года рождения», — уточнили в МЧС.

Женщина умерла от отравления угарным газом. Предварительно пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. На место выехали две единицы техники и девять человек личного состава, сейчас дознанием пожара занимается отдел надзорной деятельности.

По предварительным данным пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем

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В Варне Челябинской области после пожара на улице Юбилейной нашли труп женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного отряда №9. «19 марта поступило сообщение о пожаре по улице Юбилейная в Варне. По прибытию было обнаружено горение пристроя к дому. В ходе тушения и обследования помещения обнаружена погибшая женщина 1976 года рождения», — уточнили в МЧС. Женщина умерла от отравления угарным газом. Предварительно пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. На место выехали две единицы техники и девять человек личного состава, сейчас дознанием пожара занимается отдел надзорной деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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