Женщина умерла в пожаре от отравления угарным газом Фото: Илья Московец © URA.RU

В Варне Челябинской области после пожара на улице Юбилейной нашли труп женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного отряда №9.

«19 марта поступило сообщение о пожаре по улице Юбилейная в Варне. По прибытию было обнаружено горение пристроя к дому. В ходе тушения и обследования помещения обнаружена погибшая женщина 1976 года рождения», — уточнили в МЧС.

Женщина умерла от отравления угарным газом. Предварительно пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. На место выехали две единицы техники и девять человек личного состава, сейчас дознанием пожара занимается отдел надзорной деятельности.