Премьер Камбоджи заявил о риске ядерной войны из-за ордера на арест Путина

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Решение МУС повысило риск ядерной войны, заявил премьер-министр Камбоджи Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Ордер МУС (Международный уголовный суд) на «арест» президента России Владимира Путина может стать причиной ядерного конфликта. Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

«Решение МУС может создать дополнительную напряженность вокруг ситуации на Украине, и высок риск того, что это приведет к ядерной конфронтации», — передают слова политика РИА Новости. По его словам, Путин не согласится быть арестованным, а если МУС попытается арестовать его, российские власти «этого просто так не позволят».

Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Там отметили, что данное решение было принято в связи с якобы «незаконным вывозом детей» с украинской территории. Пресс-секретарь российского лидера напоминал, что Россия и ряд других государств не признают юрисдикции уголовного суда в Гааге, в связи с чем любые его решения являются юридически ничтожными. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может отреагировать на соответствующее решение МУС применением гиперзвукового оружия «Оникс».

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Ордер МУС (Международный уголовный суд) на «арест» президента России Владимира Путина может стать причиной ядерного конфликта. Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен. «Решение МУС может создать дополнительную напряженность вокруг ситуации на Украине, и высок риск того, что это приведет к ядерной конфронтации», — передают слова политика РИА Новости. По его словам, Путин не согласится быть арестованным, а если МУС попытается арестовать его, российские власти «этого просто так не позволят». Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Там отметили, что данное решение было принято в связи с якобы «незаконным вывозом детей» с украинской территории. Пресс-секретарь российского лидера напоминал, что Россия и ряд других государств не признают юрисдикции уголовного суда в Гааге, в связи с чем любые его решения являются юридически ничтожными. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может отреагировать на соответствующее решение МУС применением гиперзвукового оружия «Оникс».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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