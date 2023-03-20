Премьер Камбоджи заявил о риске ядерной войны из-за ордера на арест Путина

20 марта 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Решение МУС повысило риск ядерной войны, заявил премьер-министр Камбоджи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Ордер МУС (Международный уголовный суд) на «арест» президента России Владимира Путина может стать причиной ядерного конфликта. Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен. «Решение МУС может создать дополнительную напряженность вокруг ситуации на Украине, и высок риск того, что это приведет к ядерной конфронтации», — передают слова политика РИА Новости. По его словам, Путин не согласится быть арестованным, а если МУС попытается арестовать его, российские власти «этого просто так не позволят». Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Там отметили, что данное решение было принято в связи с якобы «незаконным вывозом детей» с украинской территории. Пресс-секретарь российского лидера напоминал, что Россия и ряд других государств не признают юрисдикции уголовного суда в Гааге, в связи с чем любые его решения являются юридически ничтожными. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может отреагировать на соответствующее решение МУС применением гиперзвукового оружия «Оникс».

Ордер МУС (Международный уголовный суд) на «арест» президента России Владимира Путина может стать причиной ядерного конфликта. Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен. «Решение МУС может создать дополнительную напряженность вокруг ситуации на Украине, и высок риск того, что это приведет к ядерной конфронтации», — передают слова политика РИА Новости. По его словам, Путин не согласится быть арестованным, а если МУС попытается арестовать его, российские власти «этого просто так не позволят». Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Там отметили, что данное решение было принято в связи с якобы «незаконным вывозом детей» с украинской территории. Пресс-секретарь российского лидера напоминал, что Россия и ряд других государств не признают юрисдикции уголовного суда в Гааге, в связи с чем любые его решения являются юридически ничтожными. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может отреагировать на соответствующее решение МУС применением гиперзвукового оружия «Оникс».