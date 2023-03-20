Челябинцы отказались от отдыха в Крыму

Челябинцы отказались от идеи провести отпуск в Крыму Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Жители Челябинска перестали интересоваться отдыхом в Крыму. Как URA.RU рассказали участники рынка, несмотря на более высокие цены в Сочи, путешественники предпочитают Крыму Северный Кавказ.

«Спрос на туры в Крым отсутствует. В 2022 году некоторые туристы обращались за бронированием отелей, а сейчас нет и этого», — рассказала URA.RU директор по развитию группы туркомпаний СТТ Мария Кучеренко.

Собеседница URA.RU связала это с общественно-политическим фоном вокруг полуострова. Отсутствие спроса также зафиксировала директор турагентства «Санмар на Энгельса, 65» Лилия Новик. Одной из причин эксперт назвала отсутствие прямого авиасообщения. Низкий спрос, по словам Новик, сохраняется с 2022 года, хотя до этого туры на курорты полуострова жители Челябинска бронировали активно.

Кроме Сочи, в качестве альтернатив горожане выбирают Абхазию и Дагестан. Не пугают даже цены, которые поднялись в сравнении с сезоном 2022 года на 30-50%. По данным Кучеренко, отдых на двоих в начале июня без перелета, но с завтраками в течение недели, в Сочи в гостинице на четыре звезды обойдется в 35 тысяч рублей. В Ялте при таких же условиях можно отдохнуть за 27 тысяч, если бронировать в марте.