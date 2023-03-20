Старший лейтенант армии ДНР рассказал о работе российских психологических войск на СВО

Психологические войска Вооруженных сил России работают в зоне спецоперации, призывая ВСУ сдаться различными способами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин.
«Под Угледаром постоянно работают психологические войска. Выезжает БТР (бронированная транспортно-боевая машина — прим. URA.RU) с мегафоном, который транслирует призывы сдаться. Плюс бойцы стреляют из пушки, в нее входят специальные снаряды, внутри которых в пластиковых контейнерах лежат листовки-напоминания бойцам украинских войск о том, что их целыми и живыми ждут дома родители, жены и дети», — отметил Александр Матюшин.
При этом старший лейтенант армии ДНР в отставке подчеркнул, что с призывами сдаться в плен российские войска действуют и на Авдеевском направлении. «Новые мобилизованные части, которые вступают все чаще и чаще в бой на Авдеевском направлении, более боеспособны, чем были год назад, поэтому [ВС России] пытаются воздействовать на них посредством таких действий, они встречаются довольно часто [в зоне СВО]», — подчеркнул Матюшин.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что бойцы Вооруженных сил России с помощью звукового оборудования обратились к ВСУ с призывом прекратить боевые действия. Аппаратуру установили на берегу Каховского водохранилища. Женский голос на четырех языках — украинском, польском, французском и английском — призывал сложить оружие и ехать домой.
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