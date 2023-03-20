Cream Soda подтвердила пропажу основателя группы

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Дмитрий Свиргунов и его брат Роман провалились под лед на Волге, заявили в Cream Soda Фото:

Основатель поп-группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Дима Нова) провалился под лед и числится пропавшим без вести. Об этом сообщается в официальном telegram-канале группы.

«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС», — говорится в сообщении. Представители Cream Soda отметили, что сообщат подробности, как только узнают дополнительную информацию от спасателей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Свиргунов мог провалиться под лед и пропасть в селе Диево-Городище Ярославской области. Уточняется, что под лед провалились пять человек, двух из них удалось спасти, однако один вскоре скончался, дополняет Nation News.

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Основатель поп-группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Дима Нова) провалился под лед и числится пропавшим без вести. Об этом сообщается в официальном telegram-канале группы. «Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС», — говорится в сообщении. Представители Cream Soda отметили, что сообщат подробности, как только узнают дополнительную информацию от спасателей. Ранее сообщалось, что Дмитрий Свиргунов мог провалиться под лед и пропасть в селе Диево-Городище Ярославской области. Уточняется, что под лед провалились пять человек, двух из них удалось спасти, однако один вскоре скончался, дополняет Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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