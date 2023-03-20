МК: основатель поп-группы Cream Soda провалился под лед и пропал без вести

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Круглый стол в Кургане под названием «Паводок-2017: прогнозы, подготовка. Курган., лед на реке
Дмитрий Свиргунов мог провалиться под лед Фото:

Основатель поп-группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов мог провалиться под лед и пропасть без вести в селе Диево-Городище Ярославской области. Об этом сообщает сайт MK.RU.

«В Ярославле опубликовали имена погибших в Диевом Городище. Один из тех, кто, возможно, провалился под лед и пропал без вести — 34-летний Дмитрий Свиргунов», — передает сайт MK.RU.

Издание отмечает, что друг Свиргунова пытался выйти с ним на связь, но тот не ответил. Сообщается, что продюсер приобрел дом в этом селе в период пандемии коронавируса и часто отдыхал там с друзьями.

URA.RU направило запросы в МВД и МЧС по Ярославской области. На момент публикации материала ответа не поступило.

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Основатель поп-группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов мог провалиться под лед и пропасть без вести в селе Диево-Городище Ярославской области. Об этом сообщает сайт MK.RU. «В Ярославле опубликовали имена погибших в Диевом Городище. Один из тех, кто, возможно, провалился под лед и пропал без вести — 34-летний Дмитрий Свиргунов», — передает сайт MK.RU. Издание отмечает, что друг Свиргунова пытался выйти с ним на связь, но тот не ответил. Сообщается, что продюсер приобрел дом в этом селе в период пандемии коронавируса и часто отдыхал там с друзьями. URA.RU направило запросы в МВД и МЧС по Ярославской области. На момент публикации материала ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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