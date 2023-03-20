МК: основатель поп-группы Cream Soda провалился под лед и пропал без вести

Основатель поп-группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов мог провалиться под лед и пропасть без вести в селе Диево-Городище Ярославской области. Об этом сообщает сайт MK.RU.
«В Ярославле опубликовали имена погибших в Диевом Городище. Один из тех, кто, возможно, провалился под лед и пропал без вести — 34-летний Дмитрий Свиргунов», — передает сайт
Издание отмечает, что друг Свиргунова пытался выйти с ним на связь, но тот не ответил. Сообщается, что продюсер приобрел дом в этом селе в период пандемии коронавируса и часто отдыхал там с друзьями.
URA.RU направило запросы в МВД и МЧС по Ярославской области. На момент публикации материала ответа не поступило.
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