Военный аналитик предупредил о подготовке США к провокациям с химоружием

21 марта 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Химоружие, по словам аналитика, уже разрабатывается на американских заводах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США готовятся совершить очередную провокацию, применив сверхтоксичные отравляющие газы. Власти уже начали разработку на своих заводах. К такому выводу пришли в Академии военных наук при Генштабе ВС РФ, сообщил URA.RU старший научный сотрудник академии Владимир Прохватилов. «По данным российских военных, США готовятся использовать химическое оружие в виде сверхтоксичных отравляющих газов типа Зоман, а также V-газы. США начали разработку фосфорорганических соединений сверхвысокой токсичности на базе своих секретных заводов. Как я могу предположить, практически все запасы химоружия, извлеченные с ракет, не дезактивированы, не обеззаражены, хранятся в секретных бункерах Пентагона. Таким образом, США готовятся к новым провокациям. Я думаю, что на территории Украины или в каких-то других регионах, возможно в Молдавии или на Ближнем Востоке, где непростая обстановка. Возможно, они решат обвинить в этом Иран. Нельзя угадать, где решат произвести эту провокацию», — заявил Прохватилов в разговоре с корреспондентом агентства. Он пояснил детали, как США применит это оружие. «Военные аналитики мне сообщили, что, скорее всего, будут разрабатываться способы применения бинарного химического оружия, то есть компоненты химоружия хранятся по отдельности, доставляются на место провокаций и там соединяются, образуя высокотоксичное отравляющее вещество. Эти разработки идут давно и химическое оружие будет изготовлено в бинарном виде», — уточнил военный аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США готовятся совершить очередную провокацию, применив сверхтоксичные отравляющие газы. Власти уже начали разработку на своих заводах. К такому выводу пришли в Академии военных наук при Генштабе ВС РФ, сообщил URA.RU старший научный сотрудник академии Владимир Прохватилов. «По данным российских военных, США готовятся использовать химическое оружие в виде сверхтоксичных отравляющих газов типа Зоман, а также V-газы. США начали разработку фосфорорганических соединений сверхвысокой токсичности на базе своих секретных заводов. Как я могу предположить, практически все запасы химоружия, извлеченные с ракет, не дезактивированы, не обеззаражены, хранятся в секретных бункерах Пентагона. Таким образом, США готовятся к новым провокациям. Я думаю, что на территории Украины или в каких-то других регионах, возможно в Молдавии или на Ближнем Востоке, где непростая обстановка. Возможно, они решат обвинить в этом Иран. Нельзя угадать, где решат произвести эту провокацию», — заявил Прохватилов в разговоре с корреспондентом агентства. Он пояснил детали, как США применит это оружие. «Военные аналитики мне сообщили, что, скорее всего, будут разрабатываться способы применения бинарного химического оружия, то есть компоненты химоружия хранятся по отдельности, доставляются на место провокаций и там соединяются, образуя высокотоксичное отравляющее вещество. Эти разработки идут давно и химическое оружие будет изготовлено в бинарном виде», — уточнил военный аналитик.