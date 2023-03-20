Захарова рассказала об «изошедшем пеной» Западе из-за встречи Путина и Си

Вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках неформальной встречи Запад слушал с «изошедшей пеной» у рта. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Западные режимы изошли пеной, слушая вступительные слова президента России и Председателя КНР на переговорах в Москве. Тут и зависть, и злость, и банальная ревность», — написал Мария Захарова в своем
Неформальная встреча Путина и Си в Москве завершилась 20 марта. Переговоры продлились 4,5 часа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, одна из главных тем встречи — предложенный китайскими властями, мирный план по конфликту на Украине.
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