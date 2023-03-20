Захарова рассказала об «изошедшем пеной» Западе из-за встречи Путина и Си 21 марта 2023 в 00:38 Размер текста - 17 + Запад испытывает зависть, и злость из-за встречи двух лидеров государств, считает Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках неформальной встречи Запад слушал с «изошедшей пеной» у рта. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Западные режимы изошли пеной, слушая вступительные слова президента России и Председателя КНР на переговорах в Москве. Тут и зависть, и злость, и банальная ревность», — написал Мария Захарова в своем telegram-канале . Неформальная встреча Путина и Си в Москве завершилась 20 марта. Переговоры продлились 4,5 часа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, одна из главных тем встречи — предложенный китайскими властями, мирный план по конфликту на Украине. Вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках неформальной встречи Запад слушал с «изошедшей пеной» у рта. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Западные режимы изошли пеной, слушая вступительные слова президента России и Председателя КНР на переговорах в Москве. Тут и зависть, и злость, и банальная ревность», — написал Мария Захарова в своем telegram-канале. Неформальная встреча Путина и Си в Москве завершилась 20 марта. Переговоры продлились 4,5 часа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, одна из главных тем встречи — предложенный китайскими властями, мирный план по конфликту на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям