Минобороны РФ: два бомбардировщика США были замечены у российской границы

Минобороны: над Балтийским морем обнаружили два стратегических бомбардировщика США
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Балтикой были замечены средства ПВО, летевшие к государственной границе России. Их квалифицировали как стратегические бомбардировщики ВВС США. Об этом сообщили представители Минобороны.
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