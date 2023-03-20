20 марта 2023

Минобороны РФ: два бомбардировщика США были замечены у российской границы

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Минобороны: над Балтийским морем обнаружили два стратегических бомбардировщика США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над Балтикой были замечены средства ПВО, летевшие к государственной границе России. Их квалифицировали как стратегические бомбардировщики ВВС США. Об этом сообщили представители Минобороны.

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Над Балтикой были замечены средства ПВО, летевшие к государственной границе России. Их квалифицировали как стратегические бомбардировщики ВВС США. Об этом сообщили представители Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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