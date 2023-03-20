20 марта 2023
19 марта 2023

ТСЖ судится с администрацией Перми из-за долгов в 300 тысяч рублей

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Пермское ТСЖ обратилось в суд с исковым требованием Фото:

Товарищество собственников жилья «Комсомольский проспект 94» подало в суд на администрацию Перми в лице депимущства из-за долгов, превышающих 300 тысяч рублей. Эта информация опубликована на сайте Арбитражного суда.

«ТСЖ обратилось в суд с иском к департаменту имущественных отношений города Перми о взыскании задолженности по оплате услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (февраль — декабрь 2022 года), задолженности по оплате взносов на капремонт общедомового имущества (май 2019 года — март 2020 года). Истец также хочет взыскать с ответчика неустойку (октябрь 2022 года — март 2023 года) с последующим начислением по день фактической оплаты задолженности. Общая сумма исковых требований: 314 341,13 копеек», — написано в документе.

Суд принял исковое заявление ТСЖ и возбудил производство по делу. Истцу к предварительному слушанию необходимо проверить оплату задолженности. А ответчику — подготовить письменный мотивированный отзыв на претензию.

URA.RU писало ранее, что пермское управление ФАС возбудило дело в отношении регионального фонда капремонта. Тогда в качестве заявителей к рассмотрению были привлечены сотрудники прокуратуры.

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Товарищество собственников жилья «Комсомольский проспект 94» подало в суд на администрацию Перми в лице депимущства из-за долгов, превышающих 300 тысяч рублей. Эта информация опубликована на сайте Арбитражного суда. «ТСЖ обратилось в суд с иском к департаменту имущественных отношений города Перми о взыскании задолженности по оплате услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (февраль — декабрь 2022 года), задолженности по оплате взносов на капремонт общедомового имущества (май 2019 года — март 2020 года). Истец также хочет взыскать с ответчика неустойку (октябрь 2022 года — март 2023 года) с последующим начислением по день фактической оплаты задолженности. Общая сумма исковых требований: 314 341,13 копеек», — написано в документе. Суд принял исковое заявление ТСЖ и возбудил производство по делу. Истцу к предварительному слушанию необходимо проверить оплату задолженности. А ответчику — подготовить письменный мотивированный отзыв на претензию. URA.RU писало ранее, что пермское управление ФАС возбудило дело в отношении регионального фонда капремонта. Тогда в качестве заявителей к рассмотрению были привлечены сотрудники прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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