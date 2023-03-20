ТСЖ судится с администрацией Перми из-за долгов в 300 тысяч рублей

21 марта 2023 в 06:57 Размер текста - 17 +

Пермское ТСЖ обратилось в суд с исковым требованием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Товарищество собственников жилья «Комсомольский проспект 94» подало в суд на администрацию Перми в лице депимущства из-за долгов, превышающих 300 тысяч рублей. Эта информация опубликована на сайте Арбитражного суда. «ТСЖ обратилось в суд с иском к департаменту имущественных отношений города Перми о взыскании задолженности по оплате услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (февраль — декабрь 2022 года), задолженности по оплате взносов на капремонт общедомового имущества (май 2019 года — март 2020 года). Истец также хочет взыскать с ответчика неустойку (октябрь 2022 года — март 2023 года) с последующим начислением по день фактической оплаты задолженности. Общая сумма исковых требований: 314 341,13 копеек», — написано в документе. Суд принял исковое заявление ТСЖ и возбудил производство по делу. Истцу к предварительному слушанию необходимо проверить оплату задолженности. А ответчику — подготовить письменный мотивированный отзыв на претензию. URA.RU писало ранее, что пермское управление ФАС возбудило дело в отношении регионального фонда капремонта. Тогда в качестве заявителей к рассмотрению были привлечены сотрудники прокуратуры.

Товарищество собственников жилья «Комсомольский проспект 94» подало в суд на администрацию Перми в лице депимущства из-за долгов, превышающих 300 тысяч рублей. Эта информация опубликована на сайте Арбитражного суда. «ТСЖ обратилось в суд с иском к департаменту имущественных отношений города Перми о взыскании задолженности по оплате услуг на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (февраль — декабрь 2022 года), задолженности по оплате взносов на капремонт общедомового имущества (май 2019 года — март 2020 года). Истец также хочет взыскать с ответчика неустойку (октябрь 2022 года — март 2023 года) с последующим начислением по день фактической оплаты задолженности. Общая сумма исковых требований: 314 341,13 копеек», — написано в документе. Суд принял исковое заявление ТСЖ и возбудил производство по делу. Истцу к предварительному слушанию необходимо проверить оплату задолженности. А ответчику — подготовить письменный мотивированный отзыв на претензию. URA.RU писало ранее, что пермское управление ФАС возбудило дело в отношении регионального фонда капремонта. Тогда в качестве заявителей к рассмотрению были привлечены сотрудники прокуратуры.