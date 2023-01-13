УФАС возбудило дело в отношении пермского фонда капремонта

Рассмотрение антимонопольного дела назначено на 30 января Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Пермское управление ФАС возбудило дело в отношении регионального фонда капремонта. В качестве заявителей к рассмотрению дела привлечены прокуратуры Пермского края и Кировского района Перми. Причина — нарушение антимонопольного законодательства, сообщается в определении и приказе, опубликованных на сайте федерального надзорного ведомства.

«Возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае». Привлечь к участию в рассмотрении дела в качестве заинтересованного лица ООО «УралСтройАльянс», — сообщается в документах. Подробности дела в определении и приказе не указаны. Датой рассмотрения значится 30 января 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское УФАС проводит в региональном фонде капремонта проверку на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство направило в адрес хозяйствующих субъектов письмо, в котором просило назвать причины, почему предприниматели не подали заявки на участие в электронных аукционах. Речь шла о конкурсах на капитальный ремонт домов в Перми и Чердынском районе края, которые были выиграны ООО «УралСтройАльянс».