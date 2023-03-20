В Свердловской области проведут рейд по должникам

21 марта 2023 в 07:09 Размер текста - 17 +

Оперативно-профилактический рейд пройдет с 3 по 7 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) пройдет оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению должников по административным штрафам. Об этом сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский». «В период с 3 по 7 апреля 2023 года на территории Каменск-Уральского и Каменского городских округов пройдет мероприятие «Должник», целью которого будет взыскание штрафов и ликвидации задолженностей по административным делам. В рамках оперативно-профилактических действий будут привлечены сотрудники полиции и служба судебных приставов», — рассказали на официальной странице «МО МВД России «Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве напомнили, что неуплата административного нарушения в срок, предусмотренный законодательством РФ, может повлечь за собой двукратный размер штрафа, обязательные работы или административный арест до пятнадцати суток. «Таким образом, штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления его в законную силу», — отметили в полиции Каменска-Уральского.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пройдет оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению должников по административным штрафам. Об этом сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский». «В период с 3 по 7 апреля 2023 года на территории Каменск-Уральского и Каменского городских округов пройдет мероприятие «Должник», целью которого будет взыскание штрафов и ликвидации задолженностей по административным делам. В рамках оперативно-профилактических действий будут привлечены сотрудники полиции и служба судебных приставов», — рассказали на официальной странице «МО МВД России «Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве напомнили, что неуплата административного нарушения в срок, предусмотренный законодательством РФ, может повлечь за собой двукратный размер штрафа, обязательные работы или административный арест до пятнадцати суток. «Таким образом, штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления его в законную силу», — отметили в полиции Каменска-Уральского.