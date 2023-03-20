20 марта 2023

В Свердловской области проведут рейд по должникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, рейд, полиция
Оперативно-профилактический рейд пройдет с 3 по 7 апреля Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) пройдет оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению должников по административным штрафам. Об этом сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский».

«В период с 3 по 7 апреля 2023 года на территории Каменск-Уральского и Каменского городских округов пройдет мероприятие «Должник», целью которого будет взыскание штрафов и ликвидации задолженностей по административным делам. В рамках оперативно-профилактических действий будут привлечены сотрудники полиции и служба судебных приставов», — рассказали на официальной странице «МО МВД России «Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве напомнили, что неуплата административного нарушения в срок, предусмотренный законодательством РФ, может повлечь за собой двукратный размер штрафа, обязательные работы или административный арест до пятнадцати суток. «Таким образом, штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления его в законную силу», — отметили в полиции Каменска-Уральского.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) пройдет оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению должников по административным штрафам. Об этом сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский». «В период с 3 по 7 апреля 2023 года на территории Каменск-Уральского и Каменского городских округов пройдет мероприятие «Должник», целью которого будет взыскание штрафов и ликвидации задолженностей по административным делам. В рамках оперативно-профилактических действий будут привлечены сотрудники полиции и служба судебных приставов», — рассказали на официальной странице «МО МВД России «Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве напомнили, что неуплата административного нарушения в срок, предусмотренный законодательством РФ, может повлечь за собой двукратный размер штрафа, обязательные работы или административный арест до пятнадцати суток. «Таким образом, штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления его в законную силу», — отметили в полиции Каменска-Уральского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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