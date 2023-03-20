Си Цзиньпин поделился с Путиным мнением по конфликту на Украине

Си Цзиньпин: позиция Китая сводится к решению конфликта на Украине путем переговоров

21 марта 2023 в 08:44 Размер текста - 17 +

Все больше стран склоняются к голосу разума при разрешении украинского конфликта, заявил Си Цзиньпин Фото: Официальный сайт президента РФ новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Китай выступает за решение конфликта на Украине путем переговоров и недопущение односторонних санкций. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Согласно историческому опыту, любой конфликт урегулируется исключительно путем диалога и переговоров. В недавно опубликованной „Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса“ подтверждена необходимость политического урегулирования и отказа от мышления холодной войны и односторонних санкций», — передает слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД Китая. Он добавил, что все больше стран в мире при разрешении украинского конфликта склоняются к голосу разума и разрядке ситуации. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Неформальная встреча лидеров России и Китая проходила в Кремле. Одной из главных тем обсуждения стал мирный план китайских властей по урегулированию конфликта на Украине.

Китай выступает за решение конфликта на Украине путем переговоров и недопущение односторонних санкций. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Согласно историческому опыту, любой конфликт урегулируется исключительно путем диалога и переговоров. В недавно опубликованной „Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса“ подтверждена необходимость политического урегулирования и отказа от мышления холодной войны и односторонних санкций», — передает слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД Китая. Он добавил, что все больше стран в мире при разрешении украинского конфликта склоняются к голосу разума и разрядке ситуации. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Неформальная встреча лидеров России и Китая проходила в Кремле. Одной из главных тем обсуждения стал мирный план китайских властей по урегулированию конфликта на Украине.