20 марта 2023

Си Цзиньпин поделился с Путиным мнением по конфликту на Украине

Си Цзиньпин: позиция Китая сводится к решению конфликта на Украине путем переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
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Все больше стран склоняются к голосу разума при разрешении украинского конфликта, заявил Си Цзиньпин Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Китай выступает за решение конфликта на Украине путем переговоров и недопущение односторонних санкций. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Согласно историческому опыту, любой конфликт урегулируется исключительно путем диалога и переговоров. В недавно опубликованной „Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса“ подтверждена необходимость политического урегулирования и отказа от мышления холодной войны и односторонних санкций», — передает слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД Китая. Он добавил, что все больше стран в мире при разрешении украинского конфликта склоняются к голосу разума и разрядке ситуации.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Неформальная встреча лидеров России и Китая проходила в Кремле. Одной из главных тем обсуждения стал мирный план китайских властей по урегулированию конфликта на Украине.

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Китай выступает за решение конфликта на Украине путем переговоров и недопущение односторонних санкций. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Согласно историческому опыту, любой конфликт урегулируется исключительно путем диалога и переговоров. В недавно опубликованной „Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса“ подтверждена необходимость политического урегулирования и отказа от мышления холодной войны и односторонних санкций», — передает слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД Китая. Он добавил, что все больше стран в мире при разрешении украинского конфликта склоняются к голосу разума и разрядке ситуации. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта. Неформальная встреча лидеров России и Китая проходила в Кремле. Одной из главных тем обсуждения стал мирный план китайских властей по урегулированию конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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