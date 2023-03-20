В Перми осудили банду наркоторговцев из 23 человек

21 марта 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

По решению суда члены ОПГ ближайшие годы проведут за решеткой Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми суд приговорил к различным срокам заключения 23 наркоторговцев. Запрещенные вещества члены ОПГ продавали не только в Прикамье, но и в других регионах России, сообщили в Индустриальном суде Перми. «Подсудимые являлись участниками преступного сообщества, созданного в декабре 2019 года. С помощью интернет-магазинов, они продавали наркотические средства на территориях Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской, Омской, Ленинградской и Московской областях», — говорится на сайте суда. Работала банда до февраля 2021 года. Суд приговорил обвиняемых на сроки от 9 до 14 лет лишения свободы. Также им назначены штрафы на общую сумму в 2,48 млн рублей.

В Перми суд приговорил к различным срокам заключения 23 наркоторговцев. Запрещенные вещества члены ОПГ продавали не только в Прикамье, но и в других регионах России, сообщили в Индустриальном суде Перми. «Подсудимые являлись участниками преступного сообщества, созданного в декабре 2019 года. С помощью интернет-магазинов, они продавали наркотические средства на территориях Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской, Омской, Ленинградской и Московской областях», — говорится на сайте суда. Работала банда до февраля 2021 года. Суд приговорил обвиняемых на сроки от 9 до 14 лет лишения свободы. Также им назначены штрафы на общую сумму в 2,48 млн рублей.