В Перми осудили банду наркоторговцев из 23 человек

В Перми суд приговорил к различным срокам заключения 23 наркоторговцев. Запрещенные вещества члены ОПГ продавали не только в Прикамье, но и в других регионах России, сообщили в Индустриальном суде Перми.
«Подсудимые являлись участниками преступного сообщества, созданного в декабре 2019 года. С помощью интернет-магазинов, они продавали наркотические средства на территориях Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской, Омской, Ленинградской и Московской областях», — говорится на сайте суда. Работала банда до февраля 2021 года.
Суд приговорил обвиняемых на сроки от 9 до 14 лет лишения свободы. Также им назначены штрафы на общую сумму в 2,48 млн рублей.
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