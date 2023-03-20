Силовики задержали начальника поисково-спасательной службы Челябинска

Александру Шину избирается мера пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске силовики задержали начальника городской поисково-спасательной службы на водных объектах Александра Шина. Как 21 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, ему инкриминируют получение взятки от главного бухгалтера.

«Сейчас Шину избирается мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“)», — рассказал источник.

По данным URA.RU, речь идет о сумме в 51 тысячу рублей. За эти деньги Шин должен был оказывать бухгалтеру общее покровительство и попустительство на службе.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

В начале марта силовики пришли в офис службы с обысками. Шина увезли на допрос. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что администрация города окажет следствию необходимое содействие.