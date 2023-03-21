Фура перевернулась в районе села Долгодеревенское Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

На трассе М-5 в 15 километрах от Челябинска 21 марта в ДТП столкнулись три фуры. О том, что одна из них перевернулась, сообщил подписчик telegram-канала «Челябинск, который смог».

«Авария произошла со стороны Екатеринбурга, не доезжая 15 км до Челябинска. На месте — две машины скорой помощи. Мотор одной из фуры лежит на дороге», — рассказали telegram-каналу « Челябинск, который смог ».

В пресс-службе ГИБДД по региону сообщили, что информации пока нет. На место ДТП отправили инспекторов.

Обновлено в 15:58 по уральскому времени:

«На 27 км автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ грузовой Freightliner по предварительным данным совершил столкновение с осуществляющим дорожные работы MAN и опрокинулся. После чего на него наехал еще один Freightliner и также совершил опрокидывание. Предварительно пострадавших нет. В настоящее время последствия ликвидируются», — уточнили URA.RU в ГИБДД.