На трассе под Челябинском перевернулась фура. Видео

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Пробка на путепроводе. Перевернулась фура. Богданович
Фура перевернулась в районе села Долгодеревенское Фото:

На трассе М-5 в 15 километрах от Челябинска 21 марта в ДТП столкнулись три фуры. О том, что одна из них перевернулась, сообщил подписчик telegram-канала «Челябинск, который смог».

«Авария произошла со стороны Екатеринбурга, не доезжая 15 км до Челябинска. На месте — две машины скорой помощи. Мотор одной из фуры лежит на дороге», — рассказали telegram-каналу «Челябинск, который смог».

В пресс-службе ГИБДД по региону сообщили, что информации пока нет. На место ДТП отправили инспекторов.

Обновлено в 15:58 по уральскому времени:

«На 27 км автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ грузовой Freightliner по предварительным данным совершил столкновение с осуществляющим дорожные работы MAN и опрокинулся. После чего на него наехал еще один Freightliner и также совершил опрокидывание. Предварительно пострадавших нет. В настоящее время последствия ликвидируются», — уточнили URA.RU в ГИБДД.

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На трассе М-5 в 15 километрах от Челябинска 21 марта в ДТП столкнулись три фуры. О том, что одна из них перевернулась, сообщил подписчик telegram-канала «Челябинск, который смог». «Авария произошла со стороны Екатеринбурга, не доезжая 15 км до Челябинска. На месте — две машины скорой помощи. Мотор одной из фуры лежит на дороге», — рассказали telegram-каналу «Челябинск, который смог». В пресс-службе ГИБДД по региону сообщили, что информации пока нет. На место ДТП отправили инспекторов. Обновлено в 15:58 по уральскому времени: «На 27 км автодороги „Подъезд к Екатеринбургу“ грузовой Freightliner по предварительным данным совершил столкновение с осуществляющим дорожные работы MAN и опрокинулся. После чего на него наехал еще один Freightliner и также совершил опрокидывание. Предварительно пострадавших нет. В настоящее время последствия ликвидируются», — уточнили URA.RU в ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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