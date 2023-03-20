Глава Березников после падения льда с крыши на женщину угрожает всем УК города

21 марта 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

За плохую чистку крыш все УК Березников могут лишиться лицензий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Березников (Пермский край) Алексей Казаченко пригрозил всем управляющим компаниям города лишить их лицензий. Жесткое заявление он сделал после ЧП, когда с крыши многоквартирного дома глыба льда упала на женщину. По словам мэра, несмотря на многочисленные предупреждения, управляющие компании не работают как положено. «Всех предупреждал — не работают. ИГЖН пока тоже включилась в том объеме, в котором мне хочется. Если пойдет массовая угроза жизни и здоровью, я включу все механизмы по праву, все будут лишены лицензий», — заявил Казаченко. Видео обращения распространила пресс-служба администрации города. Сегодня Казаченко намерен собрать у себя на экстренное совещание руководителей городских УК и озвучить свою позицию. Ранее стало известно, что 21 марта на проспекте Ленина, 39 в Березниках снег и лед обрушились с крыши дома на проходящую мимо женщину. Скорая помощь доставила ее в тяжелом состоянии в реанимацию. Как сообщили в мэрии, правоохранительные органы проводят свою проверку, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дом по Ленина, 39 обслуживает УК «Чуртан 59». 6 марта контрольное управление администрации города уже направляло ей предостережение о необходимости очистки крыши. После этого работы были выполнены, уверяют чиновники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Березников (Пермский край) Алексей Казаченко пригрозил всем управляющим компаниям города лишить их лицензий. Жесткое заявление он сделал после ЧП, когда с крыши многоквартирного дома глыба льда упала на женщину. По словам мэра, несмотря на многочисленные предупреждения, управляющие компании не работают как положено. «Всех предупреждал — не работают. ИГЖН пока тоже включилась в том объеме, в котором мне хочется. Если пойдет массовая угроза жизни и здоровью, я включу все механизмы по праву, все будут лишены лицензий», — заявил Казаченко. Видео обращения распространила пресс-служба администрации города. Сегодня Казаченко намерен собрать у себя на экстренное совещание руководителей городских УК и озвучить свою позицию. Ранее стало известно, что 21 марта на проспекте Ленина, 39 в Березниках снег и лед обрушились с крыши дома на проходящую мимо женщину. Скорая помощь доставила ее в тяжелом состоянии в реанимацию. Как сообщили в мэрии, правоохранительные органы проводят свою проверку, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дом по Ленина, 39 обслуживает УК «Чуртан 59». 6 марта контрольное управление администрации города уже направляло ей предостережение о необходимости очистки крыши. После этого работы были выполнены, уверяют чиновники.