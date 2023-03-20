20 марта 2023

Глава Березников после падения льда с крыши на женщину угрожает всем УК города

© Служба новостей «URA.RU»
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Сосульки. ЖКХ. Челябинск., крыша, сосульки, жкх, глыба, лед
За плохую чистку крыш все УК Березников могут лишиться лицензий Фото:

Глава Березников (Пермский край) Алексей Казаченко пригрозил всем управляющим компаниям города лишить их лицензий. Жесткое заявление он сделал после ЧП, когда с крыши многоквартирного дома глыба льда упала на женщину. По словам мэра, несмотря на многочисленные предупреждения, управляющие компании не работают как положено.

«Всех предупреждал — не работают. ИГЖН пока тоже включилась в том объеме, в котором мне хочется. Если пойдет массовая угроза жизни и здоровью, я включу все механизмы по праву, все будут лишены лицензий», — заявил Казаченко. Видео обращения распространила пресс-служба администрации города. Сегодня Казаченко намерен собрать у себя на экстренное совещание руководителей городских УК и озвучить свою позицию.

Ранее стало известно, что 21 марта на проспекте Ленина, 39 в Березниках снег и лед обрушились с крыши дома на проходящую мимо женщину. Скорая помощь доставила ее в тяжелом состоянии в реанимацию. Как сообщили в мэрии, правоохранительные органы проводят свою проверку, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Дом по Ленина, 39 обслуживает УК «Чуртан 59». 6 марта контрольное управление администрации города уже направляло ей предостережение о необходимости очистки крыши. После этого работы были выполнены, уверяют чиновники.

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Глава Березников (Пермский край) Алексей Казаченко пригрозил всем управляющим компаниям города лишить их лицензий. Жесткое заявление он сделал после ЧП, когда с крыши многоквартирного дома глыба льда упала на женщину. По словам мэра, несмотря на многочисленные предупреждения, управляющие компании не работают как положено. «Всех предупреждал — не работают. ИГЖН пока тоже включилась в том объеме, в котором мне хочется. Если пойдет массовая угроза жизни и здоровью, я включу все механизмы по праву, все будут лишены лицензий», — заявил Казаченко. Видео обращения распространила пресс-служба администрации города. Сегодня Казаченко намерен собрать у себя на экстренное совещание руководителей городских УК и озвучить свою позицию. Ранее стало известно, что 21 марта на проспекте Ленина, 39 в Березниках снег и лед обрушились с крыши дома на проходящую мимо женщину. Скорая помощь доставила ее в тяжелом состоянии в реанимацию. Как сообщили в мэрии, правоохранительные органы проводят свою проверку, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дом по Ленина, 39 обслуживает УК «Чуртан 59». 6 марта контрольное управление администрации города уже направляло ей предостережение о необходимости очистки крыши. После этого работы были выполнены, уверяют чиновники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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