SHOT: Меладзе просят признать иноагентом за нацистский лозунг

Российский певец Валерий Меладзе может быть признан иноагентом в ближайшие дни из-за видео, на котором артист проговорил нацистский украинский лозунг. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Заявление на имя генпрокурора с просьбой внести певца в список иноагентов подал Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин», — передает канал. Причиной заявления указывается январское видео, на котором Меладзе ответил на нацистский лозунг «Слава Украине» словами «Героям слава».
Использование нацистского лозунга не осталось незамеченным, передает «Дни.ру». После этого случая, в России начали массово отменять концерты Меладзе. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала украинцев за использование лозунга «Слава Украине! Героям слава!», передает RT. По ее словам, такой лозунг использовали коллаборационисты в годы Второй мировой войны, когда «салютовали вермахту и частям СС».
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