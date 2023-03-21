Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном 21 марта 2023 в 17:50 Размер текста - 17 + Аннабель Голди заявила, что снаряды с ураном эффективны для поражения танков и бронемашин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания объявила о передаче Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном. Об этом сообщила замминистра обороны страны Аннабель Голди. Заместитель министра обороны Великобритании сообщила о передаче Киеву снарядов, содержащих обедненный уран. «Такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин», — сказала Аннабель Голди. Ее слова приводит издание Declassified UK . В материале отметили, что подобные снаряды токсичны и негативно влияют на здоровье человека. Последствия применения таких боеприпасов будут ощущаться еще долгое время после окончания военных действий, заключили в издании. По словам военного эксперта Константина Сивкова, использование снарядов с ураном может вызвать онкологические заболевания. Ранее сообщалось о намерении Великобритании предоставить Украине танки Challenger 2, напоминает MK.RU . Тем не менее, западные СМИ писали о страхе британского правительства, что их техника попадет в руки российских военных, передает Life . Великобритания объявила о передаче Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном. Об этом сообщила замминистра обороны страны Аннабель Голди. Заместитель министра обороны Великобритании сообщила о передаче Киеву снарядов, содержащих обедненный уран. «Такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин», — сказала Аннабель Голди. Ее слова приводит издание Declassified UK. В материале отметили, что подобные снаряды токсичны и негативно влияют на здоровье человека. Последствия применения таких боеприпасов будут ощущаться еще долгое время после окончания военных действий, заключили в издании. По словам военного эксперта Константина Сивкова, использование снарядов с ураном может вызвать онкологические заболевания. Ранее сообщалось о намерении Великобритании предоставить Украине танки Challenger 2, напоминает MK.RU. Тем не менее, западные СМИ писали о страхе британского правительства, что их техника попадет в руки российских военных, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям