Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном

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НАТО. Москва. stock, нато, танк, Челленджер, Challenger 2, stock
Аннабель Голди заявила, что снаряды с ураном эффективны для поражения танков и бронемашин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания объявила о передаче Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном. Об этом сообщила замминистра обороны страны Аннабель Голди.

Заместитель министра обороны Великобритании сообщила о передаче Киеву снарядов, содержащих обедненный уран. «Такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин», — сказала Аннабель Голди. Ее слова приводит издание Declassified UK.

В материале отметили, что подобные снаряды токсичны и негативно влияют на здоровье человека. Последствия применения таких боеприпасов будут ощущаться еще долгое время после окончания военных действий, заключили в издании. По словам военного эксперта Константина Сивкова, использование снарядов с ураном может вызвать онкологические заболевания.

Ранее сообщалось о намерении Великобритании предоставить Украине танки Challenger 2, напоминает MK.RU. Тем не менее, западные СМИ писали о страхе британского правительства, что их техника попадет в руки российских военных, передает Life.

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Великобритания объявила о передаче Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном. Об этом сообщила замминистра обороны страны Аннабель Голди. Заместитель министра обороны Великобритании сообщила о передаче Киеву снарядов, содержащих обедненный уран. «Такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин», — сказала Аннабель Голди. Ее слова приводит издание Declassified UK. В материале отметили, что подобные снаряды токсичны и негативно влияют на здоровье человека. Последствия применения таких боеприпасов будут ощущаться еще долгое время после окончания военных действий, заключили в издании. По словам военного эксперта Константина Сивкова, использование снарядов с ураном может вызвать онкологические заболевания. Ранее сообщалось о намерении Великобритании предоставить Украине танки Challenger 2, напоминает MK.RU. Тем не менее, западные СМИ писали о страхе британского правительства, что их техника попадет в руки российских военных, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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