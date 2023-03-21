Британия передаст Украине снаряды с обедненным ураном

Великобритания объявила о передаче Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном. Об этом сообщила замминистра обороны страны Аннабель Голди.
Заместитель министра обороны Великобритании сообщила о передаче Киеву снарядов, содержащих обедненный уран. «Такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин», — сказала Аннабель Голди. Ее слова приводит издание Declassified UK.
В материале отметили, что подобные снаряды токсичны и негативно влияют на здоровье человека. Последствия применения таких боеприпасов будут ощущаться еще долгое время после окончания военных действий, заключили в издании. По словам военного эксперта Константина Сивкова, использование снарядов с ураном может вызвать онкологические заболевания.
Ранее сообщалось о намерении Великобритании предоставить Украине танки Challenger 2, напоминает MK.RU. Тем не менее, западные СМИ писали о страхе британского правительства, что их техника попадет в руки российских военных, передает Life.
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Великобритания объявила о передаче Украине танковых снарядов, оснащенных обедненным ураном. Об этом сообщила замминистра обороны страны Аннабель Голди. Заместитель министра обороны Великобритании сообщила о передаче Киеву снарядов, содержащих обедненный уран. «Такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронемашин», — сказала Аннабель Голди. Ее слова приводит издание Declassified UK. В материале отметили, что подобные снаряды токсичны и негативно влияют на здоровье человека. Последствия применения таких боеприпасов будут ощущаться еще долгое время после окончания военных действий, заключили в издании. По словам военного эксперта Константина Сивкова, использование снарядов с ураном может вызвать онкологические заболевания. Ранее сообщалось о намерении Великобритании предоставить Украине танки Challenger 2, напоминает MK.RU. Тем не менее, западные СМИ писали о страхе британского правительства, что их техника попадет в руки российских военных, передает Life.