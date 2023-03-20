20 марта 2023

В Перми открылась выставка уникальных археологических находок. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие выставки археологии
Все самое интересное из находок пермских археологов теперь в Доме Мешкова Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В Перми в Доме Мешкова краеведческий музей открыл археологическую выставку «Докопаться до города». На ней представлены различные предметы быта XVIII, XIX и XX веков, которые были найдены при раскопках в Перми, передает корреспондент URA.RU.

«Экспонатов представлено очень много. Одна из самых интересных находок — шахматные фигуры XIX века. Их сегодня широкая публика увидела впервые, как и другие предметы», — рассказывает корреспондент агентства.

На выставке рассказывается не только о находках, но и об археологах и особенностях их работы. Также в музее запланированы лекции, занятия со школьниками и мастер-классы, посвященные археологии.

Открытие выставки археологии "Докопаться до города". Пермь
Оригиналы старинных шахматных фигур стоят в витрине, но подержать в руках можно специально сделанные 3D-копии
Фото:
Открытие выставки археологии "Докопаться до города". Пермь
Любые бытовые мелочи имеют большую ценность для изучения истории Перми
Фото:
Открытие выставки археологии "Докопаться до города". Пермь
Обо всех экспонатах расскажет на экскурсии ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Екатерина Попович
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Перми в Доме Мешкова краеведческий музей открыл археологическую выставку «Докопаться до города». На ней представлены различные предметы быта XVIII, XIX и XX веков, которые были найдены при раскопках в Перми, передает корреспондент URA.RU. «Экспонатов представлено очень много. Одна из самых интересных находок — шахматные фигуры XIX века. Их сегодня широкая публика увидела впервые, как и другие предметы», — рассказывает корреспондент агентства. На выставке рассказывается не только о находках, но и об археологах и особенностях их работы. Также в музее запланированы лекции, занятия со школьниками и мастер-классы, посвященные археологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...