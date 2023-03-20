В Перми открылась выставка уникальных археологических находок. Фото, видео

21 марта 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Все самое интересное из находок пермских археологов теперь в Доме Мешкова Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми в Доме Мешкова краеведческий музей открыл археологическую выставку «Докопаться до города». На ней представлены различные предметы быта XVIII, XIX и XX веков, которые были найдены при раскопках в Перми, передает корреспондент URA.RU. «Экспонатов представлено очень много. Одна из самых интересных находок — шахматные фигуры XIX века. Их сегодня широкая публика увидела впервые, как и другие предметы», — рассказывает корреспондент агентства. На выставке рассказывается не только о находках, но и об археологах и особенностях их работы. Также в музее запланированы лекции, занятия со школьниками и мастер-классы, посвященные археологии. Оригиналы старинных шахматных фигур стоят в витрине, но подержать в руках можно специально сделанные 3D-копии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Любые бытовые мелочи имеют большую ценность для изучения истории Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Обо всех экспонатах расскажет на экскурсии ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Екатерина Попович Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми в Доме Мешкова краеведческий музей открыл археологическую выставку «Докопаться до города». На ней представлены различные предметы быта XVIII, XIX и XX веков, которые были найдены при раскопках в Перми, передает корреспондент URA.RU. «Экспонатов представлено очень много. Одна из самых интересных находок — шахматные фигуры XIX века. Их сегодня широкая публика увидела впервые, как и другие предметы», — рассказывает корреспондент агентства. На выставке рассказывается не только о находках, но и об археологах и особенностях их работы. Также в музее запланированы лекции, занятия со школьниками и мастер-классы, посвященные археологии.