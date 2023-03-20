Глава пермского СУ СКР занялся расследованием падения льда на женщину в Березниках

21 марта 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Денис Головкин следит за делом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о падении льда на жительницу Березников. Женщина, на которую с крыши дома упала глыбы снега и льда сейчас находится в реанимации. Как рассказали в следкоме, в управляющей компании, которая обслуживает дом, проходят обыски. «В управляющей компании, оказывающей услуги, проводится обыск, в ходе которого будет изъята интересующая следствие документация. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина», — говорится на сайте ведомства. Как ранее рассказывало URA.RU, жительницу Березников в тяжелом состоянии доставили в реанимацию после того, как с крыши дома на нее упала глыба льда и снега. Уголовное дело возбуждено п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Глава города Алексей Казаченко после ЧП пригрозил лишить лицензий все управляющие компании Березников.

Руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о падении льда на жительницу Березников. Женщина, на которую с крыши дома упала глыбы снега и льда сейчас находится в реанимации. Как рассказали в следкоме, в управляющей компании, которая обслуживает дом, проходят обыски. «В управляющей компании, оказывающей услуги, проводится обыск, в ходе которого будет изъята интересующая следствие документация. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина», — говорится на сайте ведомства. Как ранее рассказывало URA.RU, жительницу Березников в тяжелом состоянии доставили в реанимацию после того, как с крыши дома на нее упала глыба льда и снега. Уголовное дело возбуждено п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Глава города Алексей Казаченко после ЧП пригрозил лишить лицензий все управляющие компании Березников.