Глава пермского СУ СКР занялся расследованием падения льда на женщину в Березниках

Руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о падении льда на жительницу Березников. Женщина, на которую с крыши дома упала глыбы снега и льда сейчас находится в реанимации. Как рассказали в следкоме, в управляющей компании, которая обслуживает дом, проходят обыски.
«В управляющей компании, оказывающей услуги, проводится обыск, в ходе которого будет изъята интересующая следствие документация. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина», — говорится на сайте ведомства.
Как ранее рассказывало URA.RU, жительницу Березников в тяжелом состоянии доставили в реанимацию после того, как с крыши дома на нее упала глыба льда и снега. Уголовное дело возбуждено п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Глава города Алексей Казаченко после ЧП пригрозил лишить лицензий все управляющие компании Березников.
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