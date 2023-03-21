«Новые люди» передадут мандат депутата Госдумы молодой челябинке

21 марта 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Анна Скрозникова может стать депутатом уже к концу марта Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU Центральный совет партии «Новые люди» намерен передать мандат депутата Госдумы 27-летней уроженке Челябинской области Анне Скрозниковой. В пресс-службе партии заявили, что она может занять должность к концу марта. «Решение Центрального совета „Новых людей“ о передаче вакантного мандата Анне Скрозниковой в ближайшее время направят в Центральную избирательную Комиссию Российской Федерации. Она может стать депутатом Госдумы уже до конца марта», — сообщили в пресс-службе партии. Место во фракции освободилось после того, как депутат Максим Гулин перешел в «Российское движение детей и молодежи». Уточняется, что челябинке всего 27 лет. Она родилась в городе Чебаркуль и выдвигалась в Госдуму еще в 2021 году от Челябинской области. Скрозникова училась в Челябинском государственном университете по специальности «Лингвистика», а после выпуска работала учительницей в школе Копейска. Также она работала в лагерях с детьми с ограниченными возможностями и из неблагополучных семей. После выборов в Думу челябинка возглавила отделение партии «Новых людей» в Ярославле. В тоже время она преподавала в ярославском филиале Финансового университета при правительстве РФ. Ранее лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев назвал Скрозникову наиболее вероятным кандидатом на выдачу мандата. По его словам, она «больше всех работала» после выборов в Госдуму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный совет партии «Новые люди» намерен передать мандат депутата Госдумы 27-летней уроженке Челябинской области Анне Скрозниковой. В пресс-службе партии заявили, что она может занять должность к концу марта. «Решение Центрального совета „Новых людей“ о передаче вакантного мандата Анне Скрозниковой в ближайшее время направят в Центральную избирательную Комиссию Российской Федерации. Она может стать депутатом Госдумы уже до конца марта», — сообщили в пресс-службе партии. Место во фракции освободилось после того, как депутат Максим Гулин перешел в «Российское движение детей и молодежи». Уточняется, что челябинке всего 27 лет. Она родилась в городе Чебаркуль и выдвигалась в Госдуму еще в 2021 году от Челябинской области. Скрозникова училась в Челябинском государственном университете по специальности «Лингвистика», а после выпуска работала учительницей в школе Копейска. Также она работала в лагерях с детьми с ограниченными возможностями и из неблагополучных семей. После выборов в Думу челябинка возглавила отделение партии «Новых людей» в Ярославле. В тоже время она преподавала в ярославском филиале Финансового университета при правительстве РФ. Ранее лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев назвал Скрозникову наиболее вероятным кандидатом на выдачу мандата. По его словам, она «больше всех работала» после выборов в Госдуму.