Путин подвел итоги двухдневных переговоров с Си Цзиньпином

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Владимир Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином образцом стратегического взаимодействия Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Двухдневные переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина прошли успешно. Об этом заявил сам российский лидер.

«Все наши переговоры были успешными. Подписанные нами два программных совместных заявления в полной мере отражают характер российско-китайских отношений», — сказал Владимир Путин по итогам встречи. Он также отметил, что беседа двух глав государств является образцом стратегического взаимодействия.

Глава КНР прибыл в Москву 20 марта для встречи с Путиным. В этот же день началась закрытая встреча двух лидеров, которая продлилась четыре часа. На следующий день вновь состоялись переговоры глав государств. В ходе беседы были подписаны договоры об экономическом сотрудничестве, а также об углублении партнерства двух держав.

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Двухдневные переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина прошли успешно. Об этом заявил сам российский лидер. «Все наши переговоры были успешными. Подписанные нами два программных совместных заявления в полной мере отражают характер российско-китайских отношений», — сказал Владимир Путин по итогам встречи. Он также отметил, что беседа двух глав государств является образцом стратегического взаимодействия. Глава КНР прибыл в Москву 20 марта для встречи с Путиным. В этот же день началась закрытая встреча двух лидеров, которая продлилась четыре часа. На следующий день вновь состоялись переговоры глав государств. В ходе беседы были подписаны договоры об экономическом сотрудничестве, а также об углублении партнерства двух держав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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