Путин подвел итоги двухдневных переговоров с Си Цзиньпином

Двухдневные переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина прошли успешно. Об этом заявил сам российский лидер.
«Все наши переговоры были успешными. Подписанные нами два программных совместных заявления в полной мере отражают характер российско-китайских отношений», — сказал Владимир Путин по итогам встречи. Он также отметил, что беседа двух глав государств является образцом стратегического взаимодействия.
Глава КНР прибыл в Москву 20 марта для встречи с Путиным. В этот же день началась закрытая встреча двух лидеров, которая продлилась четыре часа. На следующий день вновь состоялись переговоры глав государств. В ходе беседы были подписаны договоры об экономическом сотрудничестве, а также об углублении партнерства двух держав.
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