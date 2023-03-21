Инцидент произошел вечером 21 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге экстренно выводят из здания посетителей торгового центра «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50. Об этом сообщили в соцсетях.

«ТЦ „Парк Хаус“ эвакуировали. Причина неизвестна», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург».

На месте происшествия работают пожарные. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УМВД по Екатеринбургу и МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответы не поступили.