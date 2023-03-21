В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Парк Хаус». Видео

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Инцидент произошел вечером 21 марта Фото:

В Екатеринбурге экстренно выводят из здания посетителей торгового центра «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50. Об этом сообщили в соцсетях.

«ТЦ „Парк Хаус“ эвакуировали. Причина неизвестна», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург».

На месте происшествия работают пожарные. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УМВД по Екатеринбургу и МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответы не поступили.

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В Екатеринбурге экстренно выводят из здания посетителей торгового центра «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50. Об этом сообщили в соцсетях. «ТЦ „Парк Хаус“ эвакуировали. Причина неизвестна», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург». На месте происшествия работают пожарные. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УМВД по Екатеринбургу и МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответы не поступили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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