Инцидент произошел вечером 21 марта
В Екатеринбурге экстренно выводят из здания посетителей торгового центра «Парк Хаус» на улице Сулимова, 50. Об этом сообщили в соцсетях.
«ТЦ „Парк Хаус“ эвакуировали. Причина неизвестна», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург».
На месте происшествия работают пожарные. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в УМВД по Екатеринбургу и МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответы не поступили.
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