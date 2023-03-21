В Кедровке ищут водителя, который снес часть стены комплекса в честь ВОВ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В поселке Кедровка (Свердловская область) грузовик снес одну из стен комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне и уехал с места происшествия. Сейчас виновника аварии разыскивает администрация поселка. Информация об этом появилась в официальной группы Кедровки «ВКонтакте».

«В районе 8:00 — 8:30 21 марта, предположительно, специализированной техникой осуществлен наезд на одну из стен комплекса „Памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945“. Просьба к тем, кто стал очевидцем данного ДТП, сообщить по телефону 8 953 003 61 00. Конфиденциальность гарантирована», — указано в группе.

Также информацию направили балансодержателю — БМАУК «Парк культуры и отдыха Березовского». Там, в свою очередь, написали заявление в полицию на розыск водителя, который снес памятник, и привлечение его к ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Краснотурьинске (Свердловская область) школьники жгли полиэтиленовые пакеты на Вечном огне. Их проверяет прокуратура.

Водителя грузовика разыскивает полиция Фото: «Администрация поселка Кедровка», vk.com