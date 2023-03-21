21 марта 2023

В Свердловской области грузовик снес часть военного мемориала и уехал. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Страны европейского союза. Европа. ЕС. архив, рига, памятник советским войнам
В Кедровке ищут водителя, который снес часть стены комплекса в честь ВОВ Фото:

В поселке Кедровка (Свердловская область) грузовик снес одну из стен комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне и уехал с места происшествия. Сейчас виновника аварии разыскивает администрация поселка. Информация об этом появилась в официальной группы Кедровки «ВКонтакте».

«В районе 8:00 — 8:30 21 марта, предположительно, специализированной техникой осуществлен наезд на одну из стен комплекса „Памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945“. Просьба к тем, кто стал очевидцем данного ДТП, сообщить по телефону 8 953 003 61 00. Конфиденциальность гарантирована», — указано в группе.

Также информацию направили балансодержателю — БМАУК «Парк культуры и отдыха Березовского». Там, в свою очередь, написали заявление в полицию на розыск водителя, который снес памятник, и привлечение его к ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Краснотурьинске (Свердловская область) школьники жгли полиэтиленовые пакеты на Вечном огне. Их проверяет прокуратура.

Водителя грузовика разыскивает полиция
Фото:
Неизвестный снес одну из стен комплекса в честь победы в ВОВ
Фото:

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В поселке Кедровка (Свердловская область) грузовик снес одну из стен комплекса в честь победы в Великой Отечественной войне и уехал с места происшествия. Сейчас виновника аварии разыскивает администрация поселка. Информация об этом появилась в официальной группы Кедровки «ВКонтакте». «В районе 8:00 — 8:30 21 марта, предположительно, специализированной техникой осуществлен наезд на одну из стен комплекса „Памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945“. Просьба к тем, кто стал очевидцем данного ДТП, сообщить по телефону 8 953 003 61 00. Конфиденциальность гарантирована», — указано в группе. Также информацию направили балансодержателю — БМАУК «Парк культуры и отдыха Березовского». Там, в свою очередь, написали заявление в полицию на розыск водителя, который снес памятник, и привлечение его к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Краснотурьинске (Свердловская область) школьники жгли полиэтиленовые пакеты на Вечном огне. Их проверяет прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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