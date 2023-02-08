Свердловская прокуратура проверит школьников, которые осквернили памятник ВОВ

09 февраля 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Данное происшествие — это не первый случай, когда подростки оскверняют Вечный огонь Фото: Размик Закарян © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) прокуратура проверит школьников, которые жгли полиэтиленовые пакеты на Вечном огне. О начале проверки сообщили в пресс-службе ведомства. «По предварительной информации, 6 февраля 2023 года подростки, личности которых устанавливаются органами полиции, жгли на мемориале „Вечный огонь“ предметы (предположительно, полиэтиленовые пакеты). После сделанного прохожей женщиной замечания подростки удалились», — рассказали в прокуратуре Свердловской области. По данным ведомства, нарушения попали на камеры наружного наблюдения. «Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики», — заявили в пресс-службе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее двое подростков из Карпинска оставили записи непристойного содержания на припорошенном снегом мемориале воинам Великой Отечественной войны. Также подростки из поселка Ленинский ставили самокат на Вечный огонь, после чего ими заинтересовалась прокуратура.

В Краснотурьинске (Свердловская область) прокуратура проверит школьников, которые жгли полиэтиленовые пакеты на Вечном огне. О начале проверки сообщили в пресс-службе ведомства. «По предварительной информации, 6 февраля 2023 года подростки, личности которых устанавливаются органами полиции, жгли на мемориале „Вечный огонь“ предметы (предположительно, полиэтиленовые пакеты). После сделанного прохожей женщиной замечания подростки удалились», — рассказали в прокуратуре Свердловской области. По данным ведомства, нарушения попали на камеры наружного наблюдения. «Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики», — заявили в пресс-службе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее двое подростков из Карпинска оставили записи непристойного содержания на припорошенном снегом мемориале воинам Великой Отечественной войны. Также подростки из поселка Ленинский ставили самокат на Вечный огонь, после чего ими заинтересовалась прокуратура.