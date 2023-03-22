Психолог раскрыла неожиданную причину проблем с сексом у мужчин и женщин

Психолог Фаст: хронический стресс вызывает проблемы в сексуальной жизни

22 марта 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Светлана Фаст рассказала, что хронический стресс негативно влияет на сексуальную жизнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за постоянного стресса могут возникать проблемы в сексуальной жизни как у мужчин, так и у женщин. Об этом рассказала психолог-сексолог Светлана Фаст. Она назвала некоторые симптомы, которые могут появиться в ответ на сильный стресс, и рассказала, каких устранить. «Возбуждение у женщин [при постоянном стрессе] может сопровождаться вагинизмом — спазмами влагалищных мышц, отсутствием лубрикации», — рассказала Светлана Фаст журналисту «Лента.ру». Мужчины, страдающие от перенапряжения, могут испытывать проблемы с эрекцией и страдать от преждевременной эякуляции. Также и мужчины, и женщины могут столкнуться с длительным отсутствием оргазмов и болевыми ощущениями во время половых контактов. Такое происходит из-за того, что организм во время стресса находится в состоянии постоянной готовности к опасности. Такое состояние сопровождается постоянной усталостью, тревожностью или апатией. Чтобы избавиться от стресса и его неприятных последствий, психолог порекомендовала уделить больше внимания расслаблению. С этим помогут массаж, прогулки, занятия творчеством. Кроме того, стресс пройдет быстрее, если человек будет сбалансировано питаться и достаточно спать, а также наладит питьевой режим. Американский сексопатолог Бэт Шева Маркус напомнил, что сексуальная жизнь очень важна для гармоничного развития отношений. Он считает, что для прочных связей необходимо заниматься сексом не реже одного раза в две недели. Врач-уролог Евгений Коротков рассказал, что половой акт у здорового мужчины должен длиться 5-7 минут, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за постоянного стресса могут возникать проблемы в сексуальной жизни как у мужчин, так и у женщин. Об этом рассказала психолог-сексолог Светлана Фаст. Она назвала некоторые симптомы, которые могут появиться в ответ на сильный стресс, и рассказала, каких устранить. «Возбуждение у женщин [при постоянном стрессе] может сопровождаться вагинизмом — спазмами влагалищных мышц, отсутствием лубрикации», — рассказала Светлана Фаст журналисту «Лента.ру». Мужчины, страдающие от перенапряжения, могут испытывать проблемы с эрекцией и страдать от преждевременной эякуляции. Также и мужчины, и женщины могут столкнуться с длительным отсутствием оргазмов и болевыми ощущениями во время половых контактов. Такое происходит из-за того, что организм во время стресса находится в состоянии постоянной готовности к опасности. Такое состояние сопровождается постоянной усталостью, тревожностью или апатией. Чтобы избавиться от стресса и его неприятных последствий, психолог порекомендовала уделить больше внимания расслаблению. С этим помогут массаж, прогулки, занятия творчеством. Кроме того, стресс пройдет быстрее, если человек будет сбалансировано питаться и достаточно спать, а также наладит питьевой режим. Американский сексопатолог Бэт Шева Маркус напомнил, что сексуальная жизнь очень важна для гармоничного развития отношений. Он считает, что для прочных связей необходимо заниматься сексом не реже одного раза в две недели. Врач-уролог Евгений Коротков рассказал, что половой акт у здорового мужчины должен длиться 5-7 минут, передает телеканал 360.