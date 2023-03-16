Врач Маркус назвала минимальное количество секса для счастливых отношений

Врач Маркус посоветовала заниматься сексом раз в неделю для счастливых отношений

16 марта 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Сексопатолог отметила, что парам нужно регулярно заниматься сексом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сексопатолог из США Бэт Шева Маркус посоветовала парам заниматься сексом минимум один раз в неделю. По ее словам, если уменьшить его количество, то в отношениях начинают появляться трещины. «По крайней мере, один раз в неделю, кажется, делает большинство пар счастливыми. Как только вы начинаете заниматься сексом реже, чем раз в две недели, тогда в отношениях начинают проявляться трещины», — сказала сексопатолог в своем видео в соцсети TikTok. Информацию передает издание Honey Nine . Маркус посоветовала планировать секс, если пропала искра в отношениях. Ранее эксперт по интимным отношениям Бритни Блэр также посоветовала парам планировать секс. По ее словам, это позволяет сохранить отношения. Чтобы разнообразить интимную жизнь можно добавить массаж, поговорить о своих желаниях и сменить обстановку, передает «Дни.ру» со ссылкой на сексолога Анастасию Елисееву-Королеву.

Сексопатолог из США Бэт Шева Маркус посоветовала парам заниматься сексом минимум один раз в неделю. По ее словам, если уменьшить его количество, то в отношениях начинают появляться трещины. «По крайней мере, один раз в неделю, кажется, делает большинство пар счастливыми. Как только вы начинаете заниматься сексом реже, чем раз в две недели, тогда в отношениях начинают проявляться трещины», — сказала сексопатолог в своем видео в соцсети TikTok. Информацию передает издание Honey Nine. Маркус посоветовала планировать секс, если пропала искра в отношениях. Ранее эксперт по интимным отношениям Бритни Блэр также посоветовала парам планировать секс. По ее словам, это позволяет сохранить отношения. Чтобы разнообразить интимную жизнь можно добавить массаж, поговорить о своих желаниях и сменить обстановку, передает «Дни.ру» со ссылкой на сексолога Анастасию Елисееву-Королеву.