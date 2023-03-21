Губернатор ЯНАО Артюхов планирует сократить треть сотрудников аппарата заксобрания

22 марта 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Должность может потерять один из замов руководителя аппарата заксобрания ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил сократить треть состава аппарата регионального заксобрания. Как сообщает источник URA.RU, в первую волну свои должности могут потерять 28 сотрудников, в том числе один из замов руководителя аппарата. «Сначала пришел заказ на 18 человек, потом цифру увеличили», — рассказывает собеседник. Ожидается, что на этом сокращения не закончатся, в сентябре пройдет еще одна волна. В пресс-службу заксобрания был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее функционал аппарата заксобрания частично перешел управлению делами окружного правительства. Речь идет о материально-техническом обеспечении.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил сократить треть состава аппарата регионального заксобрания. Как сообщает источник URA.RU, в первую волну свои должности могут потерять 28 сотрудников, в том числе один из замов руководителя аппарата. «Сначала пришел заказ на 18 человек, потом цифру увеличили», — рассказывает собеседник. Ожидается, что на этом сокращения не закончатся, в сентябре пройдет еще одна волна. В пресс-службу заксобрания был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее функционал аппарата заксобрания частично перешел управлению делами окружного правительства. Речь идет о материально-техническом обеспечении.