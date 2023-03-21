21 марта 2023
20 марта 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов планирует сократить треть сотрудников аппарата заксобрания

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, депутат, чиновник, правительство, дума, закон, решение, заксобрание, постановление
Должность может потерять один из замов руководителя аппарата заксобрания ЯНАО Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил сократить треть состава аппарата регионального заксобрания. Как сообщает источник URA.RU, в первую волну свои должности могут потерять 28 сотрудников, в том числе один из замов руководителя аппарата.

«Сначала пришел заказ на 18 человек, потом цифру увеличили», — рассказывает собеседник. Ожидается, что на этом сокращения не закончатся, в сентябре пройдет еще одна волна.

В пресс-службу заксобрания был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее функционал аппарата заксобрания частично перешел управлению делами окружного правительства. Речь идет о материально-техническом обеспечении.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил сократить треть состава аппарата регионального заксобрания. Как сообщает источник URA.RU, в первую волну свои должности могут потерять 28 сотрудников, в том числе один из замов руководителя аппарата. «Сначала пришел заказ на 18 человек, потом цифру увеличили», — рассказывает собеседник. Ожидается, что на этом сокращения не закончатся, в сентябре пройдет еще одна волна. В пресс-службу заксобрания был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее функционал аппарата заксобрания частично перешел управлению делами окружного правительства. Речь идет о материально-техническом обеспечении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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