Ведомство Сергея Дузинкевича расширяет влияние Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аппарат заксобрания ЯНАО потеряет полномочия по материально-техническому обеспечению департаментов. Как сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона, эта функция перейдет в управление делами правительства региона.

«Недавно в заксобрании выступил управляющий делами правительства Сергей Дузинкевич с заявлением, что в скором времени полномочия по материально-техническому обеспечению, которые сейчас осуществляет аппарат заксобрания ЯНАО, перейдут в его ведомство. Для руководителей аппарата, которые курировали сферу обеспечения, это означает потеря власти», — сообщил агентству инсайдер.

В заксобрании ЯНАО агентству ситуацию не прокомментировали. «Мы не ориентируемся на слухи. Возможно, вам пояснит тот, от кого вы получили эту информацию», — ответили там. В правительства округа также был направлен запрос. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что управделами ЯНАО будет заниматься материально-техническим обеспечением департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО. Также ведомству расширили полномочия, переведя в него сотрудников дирекции капитального строительства и инвестиций, которые контролируют содержание административных зданий.