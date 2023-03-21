21 марта 2023

В Перми заработал колл-центр для желающих служить в армии по контракту

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной пункт. Курган, армия, солдаты, вооруженные силы
Через колл-центр можно подать заявку на прохождение службы по контракту Фото:

В Перми начала работу горячая линия по вопросам набора граждан на военную службу по контракту. Жители краевой столицы могут обратиться в колл-центр для получения интересующей их информации, а также оформления заявки на прохождение службы, сообщается на сайте городской мэрии.

«Городская горячая линия по вопросам приема на военную службу по контракту работает по телефону 217-33-80. Жители Перми могут связаться с голосовым помощником. Он будет переадресовывать их в тот или иной район по месту жительства. Режим работы колл-центра: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в России готовится масштабная информационная кампания по набору в армию контрактников. До конца 2023 года по всей стране планируют привлечь в Вооруженные силы РФ около 400 тысяч профессиональных военнослужащих.

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В Перми начала работу горячая линия по вопросам набора граждан на военную службу по контракту. Жители краевой столицы могут обратиться в колл-центр для получения интересующей их информации, а также оформления заявки на прохождение службы, сообщается на сайте городской мэрии. «Городская горячая линия по вопросам приема на военную службу по контракту работает по телефону 217-33-80. Жители Перми могут связаться с голосовым помощником. Он будет переадресовывать их в тот или иной район по месту жительства. Режим работы колл-центра: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 14:00», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в России готовится масштабная информационная кампания по набору в армию контрактников. До конца 2023 года по всей стране планируют привлечь в Вооруженные силы РФ около 400 тысяч профессиональных военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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