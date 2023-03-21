Власти ХМАО договорились с нефтяниками о совместной подготовке кадров

22 марта 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Власти Югры расширяют сотрудничество по подготовке кадров для нефтяной отрасли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Департамент образования и науки ХМАО и «Славнефть-Мегионнефтегаз» на форуме «Нефтяная столица» в Нижневартовске подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает подготовку кадров для отрасли. Об этом URA.RU рассказал и. о. директора департамента образования и науки ХМАО-Югры Александр Гомзяк. «Начало положено. Дальше у нас будет еще ряд встреч, где мы разработаем дорожную карту. Уже сейчас мы должны понимать, какие специалисты будут востребованы в нефтяной отрасли через 5 лет, чтобы активно содействовать их обучению. В наших планах присоединить к сотрудничеству с компанией не только Мегионский политехнический колледж, но и другие учреждения среднего профессионального образования в регионе. Также мы хотим лицензировать образовательную программу по подготовке бурильщиков», — поделился и. о. директора департамента образования и науки ХМАО-Югры Александр Гомзяк. О новых направлениях сотрудничества рассказал директор Мегионского политехнического колледжа Юрий Стоянчук. «Сейчас подписание соглашения ставит перед нами новые задачи: совершенствование образовательных программ, профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации уже действующих работников. Это потребует существенных изменений материально-технической базы и подбора кадров, которые будут обучать действующих и будущих специалистов», — поделился Юрий Стоянчук. Ранее URA.RU рассказывало о сотрудничестве между правительством ХМАО и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Согласно договоренности, в округе создадут центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент образования и науки ХМАО и «Славнефть-Мегионнефтегаз» на форуме «Нефтяная столица» в Нижневартовске подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает подготовку кадров для отрасли. Об этом URA.RU рассказал и. о. директора департамента образования и науки ХМАО-Югры Александр Гомзяк. «Начало положено. Дальше у нас будет еще ряд встреч, где мы разработаем дорожную карту. Уже сейчас мы должны понимать, какие специалисты будут востребованы в нефтяной отрасли через 5 лет, чтобы активно содействовать их обучению. В наших планах присоединить к сотрудничеству с компанией не только Мегионский политехнический колледж, но и другие учреждения среднего профессионального образования в регионе. Также мы хотим лицензировать образовательную программу по подготовке бурильщиков», — поделился и. о. директора департамента образования и науки ХМАО-Югры Александр Гомзяк. О новых направлениях сотрудничества рассказал директор Мегионского политехнического колледжа Юрий Стоянчук. «Сейчас подписание соглашения ставит перед нами новые задачи: совершенствование образовательных программ, профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации уже действующих работников. Это потребует существенных изменений материально-технической базы и подбора кадров, которые будут обучать действующих и будущих специалистов», — поделился Юрий Стоянчук. Ранее URA.RU рассказывало о сотрудничестве между правительством ХМАО и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Согласно договоренности, в округе создадут центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.