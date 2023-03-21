21 марта 2023

Власти ХМАО договорились с нефтяниками о совместной подготовке кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Югры расширяют сотрудничество по подготовке кадров для нефтяной отрасли Фото:

Департамент образования и науки ХМАО и «Славнефть-Мегионнефтегаз» на форуме «Нефтяная столица» в Нижневартовске подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает подготовку кадров для отрасли. Об этом URA.RU рассказал и. о. директора департамента образования и науки ХМАО-Югры Александр Гомзяк.

«Начало положено. Дальше у нас будет еще ряд встреч, где мы разработаем дорожную карту. Уже сейчас мы должны понимать, какие специалисты будут востребованы в нефтяной отрасли через 5 лет, чтобы активно содействовать их обучению. В наших планах присоединить к сотрудничеству с компанией не только Мегионский политехнический колледж, но и другие учреждения среднего профессионального образования в регионе. Также мы хотим лицензировать образовательную программу по подготовке бурильщиков», — поделился и. о. директора департамента образования и науки ХМАО-Югры Александр Гомзяк.

О новых направлениях сотрудничества рассказал директор Мегионского политехнического колледжа Юрий Стоянчук. «Сейчас подписание соглашения ставит перед нами новые задачи: совершенствование образовательных программ, профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации уже действующих работников. Это потребует существенных изменений материально-технической базы и подбора кадров, которые будут обучать действующих и будущих специалистов», — поделился Юрий Стоянчук.

Ранее URA.RU рассказывало о сотрудничестве между правительством ХМАО и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Согласно договоренности, в округе создадут центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.

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Департамент образования и науки ХМАО и «Славнефть-Мегионнефтегаз» на форуме «Нефтяная столица» в Нижневартовске подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает подготовку кадров для отрасли. Об этом URA.RU рассказал и. о. директора департамента образования и науки ХМАО-Югры Александр Гомзяк. «Начало положено. Дальше у нас будет еще ряд встреч, где мы разработаем дорожную карту. Уже сейчас мы должны понимать, какие специалисты будут востребованы в нефтяной отрасли через 5 лет, чтобы активно содействовать их обучению. В наших планах присоединить к сотрудничеству с компанией не только Мегионский политехнический колледж, но и другие учреждения среднего профессионального образования в регионе. Также мы хотим лицензировать образовательную программу по подготовке бурильщиков», — поделился и. о. директора департамента образования и науки ХМАО-Югры Александр Гомзяк. О новых направлениях сотрудничества рассказал директор Мегионского политехнического колледжа Юрий Стоянчук. «Сейчас подписание соглашения ставит перед нами новые задачи: совершенствование образовательных программ, профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации уже действующих работников. Это потребует существенных изменений материально-технической базы и подбора кадров, которые будут обучать действующих и будущих специалистов», — поделился Юрий Стоянчук. Ранее URA.RU рассказывало о сотрудничестве между правительством ХМАО и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Согласно договоренности, в округе создадут центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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