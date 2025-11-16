Уроженец Нижневартовска погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО
Церемония прощания состоится 18 ноября 2025 года в 09:00
Фото: Илья Московец © URA.RU
Житель Нижневартовска (ХМАО) Владислав Хусаинов Абдулхаевич 7 сентября 2025 года погиб в ходе выполнения боевого задания в зоне СВО. Об этом сообщает канал «ЧП Нижневартовск» в telegram-канале.
«В ходе выполнения боевого задания в зоне СВО 07.09.2025 года, погиб любимый муж, сын, отец, брат, друг. Хусаинов Владислав Абдулхаевич 29.08.1985 года рождения», — пишут в посте.
Церемония прощания с военнослужащим состоится 18 ноября 2025 года. Она пройдет в ритуальном зале «Белый ангел». Адрес: Нижневартовск, 2-й проезд, 2-я стройка, 1.
Ранее URA.RU сообщало, что замначальника управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по Сургуту и Сургутскому району Гиоргий Вешапидзе погиб в зоне СВО. С начала специальной военной операции Вешапидзе стал добровольцем Гумкорпуса и неоднократно посещал Донбасс.
