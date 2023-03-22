Екатеринбургу на юбилей подарят новую школу

В Екатеринбурге школу №40 сдадут к 300-летию города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Школу №40 достроят в августе 2023 года Фото:

В Екатеринбурге сдадут новую школу к 300-летию города. Речь идет об учебном заведении №40 на Мичурина, 181. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился вице-мэр города по строительству Рустам Галямов

«Школа №40 будет сдана к 300-летию Екатеринбурга. Учебное заведение рассчитано на 1000 мест», — отметил вице-мэр Галямов.

Празднование 300-летия Екатеринбурга состоится с 12 по 19 августа 2023 года. Еще одним подарком городу станет строительство пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Екатеринбурге сдадут новую школу к 300-летию города. Речь идет об учебном заведении №40 на Мичурина, 181. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился вице-мэр города по строительству Рустам Галямов «Школа №40 будет сдана к 300-летию Екатеринбурга. Учебное заведение рассчитано на 1000 мест», — отметил вице-мэр Галямов. Празднование 300-летия Екатеринбурга состоится с 12 по 19 августа 2023 года. Еще одним подарком городу станет строительство пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...