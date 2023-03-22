Екатеринбургу на юбилей подарят новую школу

Школу №40 достроят в августе 2023 года
В Екатеринбурге сдадут новую школу к 300-летию города. Речь идет об учебном заведении №40 на Мичурина, 181. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился вице-мэр города по строительству Рустам Галямов
«Школа №40 будет сдана к 300-летию Екатеринбурга. Учебное заведение рассчитано на 1000 мест», — отметил вице-мэр Галямов.
Празднование 300-летия Екатеринбурга состоится с 12 по 19 августа 2023 года. Еще одним подарком городу станет строительство пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии.
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