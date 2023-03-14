На финишную прямую вышло строительство пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии в Екатеринбурге. На сегодняшний день объект готов на 70%, передает корреспондент URA.RU с места события. Объект планируют сдать к 300-летию города.
«Уже завершены все мокрые процессы и начата чистовая отделка внутренних помещений. Также параллельно идет монтаж внутренних лифтов и облицовка фасада здания. В здании расположено 36 комнат, где и будут проживать мамы с детьми. Центр планируют сдать к юбилею уральской столицы», — сообщил журналист агентства.
По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, строительство объекта идет строго по графику. «Строительство идет согласно графику. Более того, мы идем с большим опережением срока, за что спасибо нашим строителям», — сказал он.
Генеральный директор ООО СЗ «Ривьера Инвест» Валерий Малышев, отвечая на вопрос журналиста URA.RU о стоимости строительства объекта, отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, удорожание объекта стало минимальным. «У нас удорожание небольшое, около 3-4 процентов. Удорожание только за счет дополнительных пожеланий докторов. И, конечно, мы идем им навстречу», — подчеркнул он.
Ранее URA.RU писало, что строительство детского медучреждения обойдется в 300 миллионов рублей. Финансирование проекта взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский. Также свой вклад в реализацию объекта внеси директор ООО «Принцип» Геннадий Черных, генеральный директор ООО СЗ «Ривьера Инвест» Валерий Малышев, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров и глава фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.
На сегодняшний день объект готов на 70%
Фото: URA.RU
В пансионате будет 36 комнат, где и будут долечиваться детки
На финишную прямую вышло строительство пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии в Екатеринбурге. На сегодняшний день объект готов на 70%, передает корреспондент URA.RU с места события. Объект планируют сдать к 300-летию города. «Уже завершены все мокрые процессы и начата чистовая отделка внутренних помещений. Также параллельно идет монтаж внутренних лифтов и облицовка фасада здания. В здании расположено 36 комнат, где и будут проживать мамы с детьми. Центр планируют сдать к юбилею уральской столицы», — сообщил журналист агентства. По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, строительство объекта идет строго по графику. «Строительство идет согласно графику. Более того, мы идем с большим опережением срока, за что спасибо нашим строителям», — сказал он. Генеральный директор ООО СЗ «Ривьера Инвест» Валерий Малышев, отвечая на вопрос журналиста URA.RU о стоимости строительства объекта, отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, удорожание объекта стало минимальным. «У нас удорожание небольшое, около 3-4 процентов. Удорожание только за счет дополнительных пожеланий докторов. И, конечно, мы идем им навстречу», — подчеркнул он. Ранее URA.RU писало, что строительство детского медучреждения обойдется в 300 миллионов рублей. Финансирование проекта взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский. Также свой вклад в реализацию объекта внеси директор ООО «Принцип» Геннадий Черных, генеральный директор ООО СЗ «Ривьера Инвест» Валерий Малышев, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров и глава фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.