Строительство медучреждения взяли на себя свердловские меценаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На финишную прямую вышло строительство пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии в Екатеринбурге. На сегодняшний день объект готов на 70%, передает корреспондент URA.RU с места события. Объект планируют сдать к 300-летию города.

«Уже завершены все мокрые процессы и начата чистовая отделка внутренних помещений. Также параллельно идет монтаж внутренних лифтов и облицовка фасада здания. В здании расположено 36 комнат, где и будут проживать мамы с детьми. Центр планируют сдать к юбилею уральской столицы», — сообщил журналист агентства.

По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, строительство объекта идет строго по графику. «Строительство идет согласно графику. Более того, мы идем с большим опережением срока, за что спасибо нашим строителям», — сказал он.

Генеральный директор ООО СЗ «Ривьера Инвест» Валерий Малышев, отвечая на вопрос журналиста URA.RU о стоимости строительства объекта, отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, удорожание объекта стало минимальным. «У нас удорожание небольшое, около 3-4 процентов. Удорожание только за счет дополнительных пожеланий докторов. И, конечно, мы идем им навстречу», — подчеркнул он.

Ранее URA.RU писало, что строительство детского медучреждения обойдется в 300 миллионов рублей. Финансирование проекта взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский. Также свой вклад в реализацию объекта внеси директор ООО «Принцип» Геннадий Черных, генеральный директор ООО СЗ «Ривьера Инвест» Валерий Малышев, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров и глава фонда «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.

На сегодняшний день объект готов на 70% Фото: URA.RU

В пансионате будет 36 комнат, где и будут долечиваться детки Фото: URA.RU

В каждой комнате предусмотрен отдельный санузел Фото: URA.RU

Каждый санузел оборудован душевой кабиной Фото: URA.RU