Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках на 28 млн рублей

Вадим Драгомирецкого заключили под стражу до 4 мая
Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии, генерал-майор Вадим Драгомирецкий был арестован реутовским гарнизонным военным судом. Он обвиняется в получении взяток на сумму 28 миллионов рублей.
«Избрать Драгомирецкому меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца, до 4 мая», — огласил решение судья. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Драгомирецкого заподозрили в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в получении взяток на сумму в десятки миллионов. Обвиняемый был также освобожден от своей должности. Свою вину он признал частично.
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