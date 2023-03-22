Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках на 28 млн рублей 22 марта 2023 в 16:35 Размер текста - 17 + Вадим Драгомирецкого заключили под стражу до 4 мая Фото: официальный сайт Росгвардии Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии, генерал-майор Вадим Драгомирецкий был арестован реутовским гарнизонным военным судом. Он обвиняется в получении взяток на сумму 28 миллионов рублей. «Избрать Драгомирецкому меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца, до 4 мая», — огласил решение судья. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Драгомирецкого заподозрили в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в получении взяток на сумму в десятки миллионов. Обвиняемый был также освобожден от своей должности. Свою вину он признал частично. Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии, генерал-майор Вадим Драгомирецкий был арестован реутовским гарнизонным военным судом. Он обвиняется в получении взяток на сумму 28 миллионов рублей. «Избрать Драгомирецкому меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца, до 4 мая», — огласил решение судья. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Драгомирецкого заподозрили в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в получении взяток на сумму в десятки миллионов. Обвиняемый был также освобожден от своей должности. Свою вину он признал частично. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям