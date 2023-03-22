Суд арестовал генерала Росгвардии по делу о взятках на 28 млн рублей

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Вадим Драгомирецкого заключили под стражу до 4 мая Фото:

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии, генерал-майор Вадим Драгомирецкий был арестован реутовским гарнизонным военным судом. Он обвиняется в получении взяток на сумму 28 миллионов рублей.

«Избрать Драгомирецкому меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца, до 4 мая», — огласил решение судья. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Драгомирецкого заподозрили в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в получении взяток на сумму в десятки миллионов. Обвиняемый был также освобожден от своей должности. Свою вину он признал частично.

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Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии, генерал-майор Вадим Драгомирецкий был арестован реутовским гарнизонным военным судом. Он обвиняется в получении взяток на сумму 28 миллионов рублей. «Избрать Драгомирецкому меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца, до 4 мая», — огласил решение судья. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Драгомирецкого заподозрили в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в получении взяток на сумму в десятки миллионов. Обвиняемый был также освобожден от своей должности. Свою вину он признал частично.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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