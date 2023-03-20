Генерала Росгвардии заподозрили в получении многомилионных взяток

Заместителя командующего центральным округом Росгаврдии генерал-майора Вадима Драгомирецкого подозревают в получении взяток на сумму 19 миллионов рублей, а также в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Драгомирецкий подозревается в систематическом получении „откатов“ от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 миллионов рублей», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По словам главы комитета ГД, Драгомирецкий будет освобожден от своей должности, в соответствии с решением директора Росгвардии Виктора Золотова.
Ранее стало известно, что экс-глава Администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Александр Сергиенко был задержан полицией. Политика так же обвинили в получении взятки, сообщает Life.
Заместителя командующего центральным округом Росгаврдии генерал-майора Вадима Драгомирецкого подозревают в получении взяток на сумму 19 миллионов рублей, а также в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Драгомирецкий подозревается в систематическом получении „откатов“ от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 миллионов рублей», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По словам главы комитета ГД, Драгомирецкий будет освобожден от своей должности, в соответствии с решением директора Росгвардии Виктора Золотова. Ранее стало известно, что экс-глава Администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Александр Сергиенко был задержан полицией. Политика так же обвинили в получении взятки, сообщает Life.