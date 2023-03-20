Генерала Росгвардии заподозрили в получении многомилионных взяток

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Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, погоны, полиция
Вадим Драгомирецкий будет освобожден от должности, заявил Александр Хинштейн Фото:

Заместителя командующего центральным округом Росгаврдии генерал-майора Вадима Драгомирецкого подозревают в получении взяток на сумму 19 миллионов рублей, а также в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Драгомирецкий подозревается в систематическом получении „откатов“ от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 миллионов рублей», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По словам главы комитета ГД, Драгомирецкий будет освобожден от своей должности, в соответствии с решением директора Росгвардии Виктора Золотова.

Ранее стало известно, что экс-глава Администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Александр Сергиенко был задержан полицией. Политика так же обвинили в получении взятки, сообщает Life.

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Заместителя командующего центральным округом Росгаврдии генерал-майора Вадима Драгомирецкого подозревают в получении взяток на сумму 19 миллионов рублей, а также в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Драгомирецкий подозревается в систематическом получении „откатов“ от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 миллионов рублей», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По словам главы комитета ГД, Драгомирецкий будет освобожден от своей должности, в соответствии с решением директора Росгвардии Виктора Золотова. Ранее стало известно, что экс-глава Администрации Старооскольского городского округа Белгородской области Александр Сергиенко был задержан полицией. Политика так же обвинили в получении взятки, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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