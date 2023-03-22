Военный назвал главную сложность для ВСУ в битве за Крым

Капитан первого ранга: ВСУ не удастся пойти на Крым сухопутно из-за степей

23 марта 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

При наступлении на Крым ВСУ столкнутся с подготовленной обороной РФ, отметил Василий Дандыкин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ планируют наступление на Крым, но их ждут серьезные потери, так как путь проходит через степь, где невозможно укрыться, а также серьезно подготовленная российская линия обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «У них [ВСУ] идея фикс — это наступление на Крым, на Севастополь. Это то, к чему их подталкивают. Мое мнение — это будет для них самоубийственная тема. Они попробовали разведку боем провести. Две роты с техникой погибло. Там же степная часть — там не укрыться. Плюс, в степи с учетом нашей серьезной обороны, которую мы там создали», — объяснил Василий Дандыкин. Капитан первого ранга напомнил, что путь на Крым лежит через направление Сватово-Кременная, где ВСУ несут огромные потери. «Сватово-Кременная — это лес. Как они называют, проклятый лес. Потому что там они несут огромные потери», — подчеркнул Дандыкин. Ранее замначальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что ВСУ готовят весеннее контрнаступление на Россию. В планах — захват Крыма, уничтожение военных складов и аэродромов РФ.

ВСУ планируют наступление на Крым, но их ждут серьезные потери, так как путь проходит через степь, где невозможно укрыться, а также серьезно подготовленная российская линия обороны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «У них [ВСУ] идея фикс — это наступление на Крым, на Севастополь. Это то, к чему их подталкивают. Мое мнение — это будет для них самоубийственная тема. Они попробовали разведку боем провести. Две роты с техникой погибло. Там же степная часть — там не укрыться. Плюс, в степи с учетом нашей серьезной обороны, которую мы там создали», — объяснил Василий Дандыкин. Капитан первого ранга напомнил, что путь на Крым лежит через направление Сватово-Кременная, где ВСУ несут огромные потери. «Сватово-Кременная — это лес. Как они называют, проклятый лес. Потому что там они несут огромные потери», — подчеркнул Дандыкин. Ранее замначальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что ВСУ готовят весеннее контрнаступление на Россию. В планах — захват Крыма, уничтожение военных складов и аэродромов РФ.