21 марта 2023

В Нижневартовске изменят дизайн центра боевых искусств

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие спорткомплекса Пионер. Сургут, удар, боевые искусства, карате, спортшкола, кунг-фу
Спортсмены смогут заниматься сразу несколькими видами боевых искусств Фото:

В Нижневартовске пересмотрят дизайн строящегося центра боевых искусств. Проектировщики изменят элементы, которые украшают часть основного фасада здания. Об этом URA.RU рассказал руководитель Нижневартовской проектно-производственной компании Сергей Солдатов.

«Мы проредим мозаику, [которая украшает переднюю часть здания]. Там навесной кассетный фасад и стоит переиграть центральную часть. Возможно мозаика добавиться в угловых частях здания и будет с одной стороны элементно перетекать на другую сторону. Сейчас уже отдали архитекторам, они работают», — прокомментировал журналисту агентства Солдатов.

Кроме того подрядчик добавит на объекте элементы архитектурного освещения. А внизу здания рассчитывают добавить точечную подсветку. Планируется, что в центре боевых искусств спортсмены смогут заниматься сразу несколькими направлениями. Среди них тхэквондо, бокс, спортивная борьба, киокусинкай. Сейчас на объекте идут подготовительные работы. «Площадка огорожена, подведено электроснабжение, вагон-городок устанавливается и идет выторфовка — выемка торфа и непригодной для строительства земли», — прокомментировал корреспонденту агентства представитель компании-подрядчика «ЭСК» Вячеслав Танкеев.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска показали дизайн центра боевых искусств. Тогда агентство публиковало фото концепции спортивного сооружения.

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В Нижневартовске пересмотрят дизайн строящегося центра боевых искусств. Проектировщики изменят элементы, которые украшают часть основного фасада здания. Об этом URA.RU рассказал руководитель Нижневартовской проектно-производственной компании Сергей Солдатов. «Мы проредим мозаику, [которая украшает переднюю часть здания]. Там навесной кассетный фасад и стоит переиграть центральную часть. Возможно мозаика добавиться в угловых частях здания и будет с одной стороны элементно перетекать на другую сторону. Сейчас уже отдали архитекторам, они работают», — прокомментировал журналисту агентства Солдатов. Кроме того подрядчик добавит на объекте элементы архитектурного освещения. А внизу здания рассчитывают добавить точечную подсветку. Планируется, что в центре боевых искусств спортсмены смогут заниматься сразу несколькими направлениями. Среди них тхэквондо, бокс, спортивная борьба, киокусинкай. Сейчас на объекте идут подготовительные работы. «Площадка огорожена, подведено электроснабжение, вагон-городок устанавливается и идет выторфовка — выемка торфа и непригодной для строительства земли», — прокомментировал корреспонденту агентства представитель компании-подрядчика «ЭСК» Вячеслав Танкеев. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска показали дизайн центра боевых искусств. Тогда агентство публиковало фото концепции спортивного сооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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