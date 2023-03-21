В Нижневартовске изменят дизайн центра боевых искусств

22 марта 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Спортсмены смогут заниматься сразу несколькими видами боевых искусств Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске пересмотрят дизайн строящегося центра боевых искусств. Проектировщики изменят элементы, которые украшают часть основного фасада здания. Об этом URA.RU рассказал руководитель Нижневартовской проектно-производственной компании Сергей Солдатов. «Мы проредим мозаику, [которая украшает переднюю часть здания]. Там навесной кассетный фасад и стоит переиграть центральную часть. Возможно мозаика добавиться в угловых частях здания и будет с одной стороны элементно перетекать на другую сторону. Сейчас уже отдали архитекторам, они работают», — прокомментировал журналисту агентства Солдатов. Кроме того подрядчик добавит на объекте элементы архитектурного освещения. А внизу здания рассчитывают добавить точечную подсветку. Планируется, что в центре боевых искусств спортсмены смогут заниматься сразу несколькими направлениями. Среди них тхэквондо, бокс, спортивная борьба, киокусинкай. Сейчас на объекте идут подготовительные работы. «Площадка огорожена, подведено электроснабжение, вагон-городок устанавливается и идет выторфовка — выемка торфа и непригодной для строительства земли», — прокомментировал корреспонденту агентства представитель компании-подрядчика «ЭСК» Вячеслав Танкеев. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска показали дизайн центра боевых искусств. Тогда агентство публиковало фото концепции спортивного сооружения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске пересмотрят дизайн строящегося центра боевых искусств. Проектировщики изменят элементы, которые украшают часть основного фасада здания. Об этом URA.RU рассказал руководитель Нижневартовской проектно-производственной компании Сергей Солдатов. «Мы проредим мозаику, [которая украшает переднюю часть здания]. Там навесной кассетный фасад и стоит переиграть центральную часть. Возможно мозаика добавиться в угловых частях здания и будет с одной стороны элементно перетекать на другую сторону. Сейчас уже отдали архитекторам, они работают», — прокомментировал журналисту агентства Солдатов. Кроме того подрядчик добавит на объекте элементы архитектурного освещения. А внизу здания рассчитывают добавить точечную подсветку. Планируется, что в центре боевых искусств спортсмены смогут заниматься сразу несколькими направлениями. Среди них тхэквондо, бокс, спортивная борьба, киокусинкай. Сейчас на объекте идут подготовительные работы. «Площадка огорожена, подведено электроснабжение, вагон-городок устанавливается и идет выторфовка — выемка торфа и непригодной для строительства земли», — прокомментировал корреспонденту агентства представитель компании-подрядчика «ЭСК» Вячеслав Танкеев. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска показали дизайн центра боевых искусств. Тогда агентство публиковало фото концепции спортивного сооружения.