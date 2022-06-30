Власти Нижневартовска показали дизайн центра боевых искусств. Фото

01 июля 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

В центре спортсмены Нижневартовска смогут заниматься сразу несколькими видами боевых искусств Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В мэрии Нижневартовска презентовали концепцию нового здания центра боевых искусств. Предварительный дизайн станет основой для детального проектирования. Об этом URA.RU рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства города Станислав Чеботарев. «Представлено эскизное предложение. Члены градостроительного совета в настоящий момент определились с образом самого здания [центра боевых искусств]. Это послужит основой для дальнейшего проектирования. В процессе будет осуществлена детализация данного объекта, где точно будут расставлены колонны, определен объем, внешний вид (сэндвич-панели, отделочные материалы), точечно определено освещение. То есть это концепция, — рассказал корреспонденту URA.RU Чеботарев. Начать строительство планируют в следующем году. Объект обойдется в сумму около 800 миллионов рублей. При этом финансировать возведение будут сразу из трех источников: федеральный, окружной и городской бюджеты. В центре боевых искусств спортсмены Нижневартовска смогут заниматься сразу по нескольким направлениям: тхэквондо, боксом, спортивной борьбой, киокусинкай, тайским боксом, ушу, кикбоксингом. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО планируют готовить собственных чемпионов UFC. Администрация Нижневартовска в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи презентовала чиновникам из Минспорта проект будущего центра боевых искусств. Так выглядит предварительный дизайн центра боевых искусств в Нижневартовске Фото: управление архитектуры и градостроительства Нижневартовска Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В мэрии Нижневартовска презентовали концепцию нового здания центра боевых искусств. Предварительный дизайн станет основой для детального проектирования. Об этом URA.RU рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства города Станислав Чеботарев. «Представлено эскизное предложение. Члены градостроительного совета в настоящий момент определились с образом самого здания [центра боевых искусств]. Это послужит основой для дальнейшего проектирования. В процессе будет осуществлена детализация данного объекта, где точно будут расставлены колонны, определен объем, внешний вид (сэндвич-панели, отделочные материалы), точечно определено освещение. То есть это концепция, — рассказал корреспонденту URA.RU Чеботарев. Начать строительство планируют в следующем году. Объект обойдется в сумму около 800 миллионов рублей. При этом финансировать возведение будут сразу из трех источников: федеральный, окружной и городской бюджеты. В центре боевых искусств спортсмены Нижневартовска смогут заниматься сразу по нескольким направлениям: тхэквондо, боксом, спортивной борьбой, киокусинкай, тайским боксом, ушу, кикбоксингом. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО планируют готовить собственных чемпионов UFC. Администрация Нижневартовска в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи презентовала чиновникам из Минспорта проект будущего центра боевых искусств.