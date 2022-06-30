В мэрии Нижневартовска презентовали концепцию нового здания центра боевых искусств. Предварительный дизайн станет основой для детального проектирования. Об этом URA.RU рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства города Станислав Чеботарев.
«Представлено эскизное предложение. Члены градостроительного совета в настоящий момент определились с образом самого здания [центра боевых искусств]. Это послужит основой для дальнейшего проектирования. В процессе будет осуществлена детализация данного объекта, где точно будут расставлены колонны, определен объем, внешний вид (сэндвич-панели, отделочные материалы), точечно определено освещение. То есть это концепция, — рассказал корреспонденту URA.RU Чеботарев.
Начать строительство планируют в следующем году. Объект обойдется в сумму около 800 миллионов рублей. При этом финансировать возведение будут сразу из трех источников: федеральный, окружной и городской бюджеты. В центре боевых искусств спортсмены Нижневартовска смогут заниматься сразу по нескольким направлениям: тхэквондо, боксом, спортивной борьбой, киокусинкай, тайским боксом, ушу, кикбоксингом.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО планируют готовить собственных чемпионов UFC. Администрация Нижневартовска в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи презентовала чиновникам из Минспорта проект будущего центра боевых искусств.
Так выглядит предварительный дизайн центра боевых искусств в Нижневартовске
Фото: управление архитектуры и градостроительства Нижневартовска
В мэрии Нижневартовска презентовали концепцию нового здания центра боевых искусств. Предварительный дизайн станет основой для детального проектирования. Об этом URA.RU рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства города Станислав Чеботарев. «Представлено эскизное предложение. Члены градостроительного совета в настоящий момент определились с образом самого здания [центра боевых искусств]. Это послужит основой для дальнейшего проектирования. В процессе будет осуществлена детализация данного объекта, где точно будут расставлены колонны, определен объем, внешний вид (сэндвич-панели, отделочные материалы), точечно определено освещение. То есть это концепция, — рассказал корреспонденту URA.RU Чеботарев. Начать строительство планируют в следующем году. Объект обойдется в сумму около 800 миллионов рублей. При этом финансировать возведение будут сразу из трех источников: федеральный, окружной и городской бюджеты. В центре боевых искусств спортсмены Нижневартовска смогут заниматься сразу по нескольким направлениям: тхэквондо, боксом, спортивной борьбой, киокусинкай, тайским боксом, ушу, кикбоксингом. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО планируют готовить собственных чемпионов UFC. Администрация Нижневартовска в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи презентовала чиновникам из Минспорта проект будущего центра боевых искусств.