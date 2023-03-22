В Екатеринбурге проверят школу, где ученика госпитализировали после физкультуры

22 марта 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

У мальчика начались сильные боли в животе после физкультуры (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура начала проверку после инцидента в гимназии №116 в Екатеринбурге, где один из учеников попал в больницу после столкновения с одноклассником на уроке физкультуры. О том, что началась проверка, URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о травмировании учащегося гимназии. По предварительной информации, 21 марта 2023 года 14-летний учащийся гимназии № 116 во время игры в волейбол получил травму живота при столкновении с одноклассником. Дома ученик пожаловался на боли в животе отцу, который вызвал скорую помощь», — рассказывают обстоятельства в прокуратуре. Врачи скорой помощи госпитализировали ребенка. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позднее. URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

Прокуратура начала проверку после инцидента в гимназии №116 в Екатеринбурге, где один из учеников попал в больницу после столкновения с одноклассником на уроке физкультуры. О том, что началась проверка, URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о травмировании учащегося гимназии. По предварительной информации, 21 марта 2023 года 14-летний учащийся гимназии № 116 во время игры в волейбол получил травму живота при столкновении с одноклассником. Дома ученик пожаловался на боли в животе отцу, который вызвал скорую помощь», — рассказывают обстоятельства в прокуратуре. Врачи скорой помощи госпитализировали ребенка. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позднее. URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД. На момент публикации ответ не поступил.