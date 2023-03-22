В Екатеринбурге проверят школу, где ученика госпитализировали после физкультуры

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Мастер-класс женской сборной России по баскетболу для детей с интеллектуальными нарушениями. Екатеринбург, баскетбол, урок физкультуры, площадка, физкультура, спортзал, спортивный зал
У мальчика начались сильные боли в животе после физкультуры (фото из архива) Фото:

Прокуратура начала проверку после инцидента в гимназии №116 в Екатеринбурге, где один из учеников попал в больницу после столкновения с одноклассником на уроке физкультуры. О том, что началась проверка, URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о травмировании учащегося гимназии. По предварительной информации, 21 марта 2023 года 14-летний учащийся гимназии № 116 во время игры в волейбол получил травму живота при столкновении с одноклассником. Дома ученик пожаловался на боли в животе отцу, который вызвал скорую помощь», — рассказывают обстоятельства в прокуратуре.

Врачи скорой помощи госпитализировали ребенка. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позднее. URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

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Прокуратура начала проверку после инцидента в гимназии №116 в Екатеринбурге, где один из учеников попал в больницу после столкновения с одноклассником на уроке физкультуры. О том, что началась проверка, URA.RU сообщили в надзорном ведомстве. «Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о травмировании учащегося гимназии. По предварительной информации, 21 марта 2023 года 14-летний учащийся гимназии № 116 во время игры в волейбол получил травму живота при столкновении с одноклассником. Дома ученик пожаловался на боли в животе отцу, который вызвал скорую помощь», — рассказывают обстоятельства в прокуратуре. Врачи скорой помощи госпитализировали ребенка. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позднее. URA.RU также обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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