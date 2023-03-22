Французский политик призвал переходить на юани после слов Путина

Миру нужно перестать использовать доллары. Россия поощряет использование юаней в торговле с азиатскими странами и рядом других. Об этом заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
«Россия официально поощряет использование китайской валюты (юань) в торговле с Азией, Африкой и Латинской Америкой! Доллар падает с пьедестала!», — написал Флориан Филиппо в Twitter. Он также призвал страны перестать играть в интересах Вашингтона. Он подчеркнул, что всем необходимо быть уравновешивающей политической силой.
Ранее российский президент подчеркнул, что выступает за расчеты в юанях с Азией, Африкой и Латинской Америкой, сообщает Life. Юань сможет занять место доллара не раньше, чем через 10 лет, заявил URA.RU кандидат экономических наук Николай Кульбака.
Миру нужно перестать использовать доллары. Россия поощряет использование юаней в торговле с азиатскими странами и рядом других. Об этом заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо. «Россия официально поощряет использование китайской валюты (юань) в торговле с Азией, Африкой и Латинской Америкой! Доллар падает с пьедестала!», — написал Флориан Филиппо в Twitter. Он также призвал страны перестать играть в интересах Вашингтона. Он подчеркнул, что всем необходимо быть уравновешивающей политической силой. Ранее российский президент подчеркнул, что выступает за расчеты в юанях с Азией, Африкой и Латинской Америкой, сообщает Life. Юань сможет занять место доллара не раньше, чем через 10 лет, заявил URA.RU кандидат экономических наук Николай Кульбака. Также Филиппо подчеркивал, что крах западных банков ведет к третьей мировой войне. Таким образом он отреагировал на банкротство двух американских крупных банков. Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву 20 марта. Китай и Россия подписали договор о сотрудничестве. В Турции отметили, что это можно считать концом для гегемонии США, передает телеканал 360. КНР рассчитывает на укрепление отношений с РФ, сообщает «Федеральное агентство новостей».