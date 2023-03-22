Французский политик призвал переходить на юани после слов Путина

22 марта 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Доллар падает с пьедестала мировой валюты, заявил Флориан Филиппо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Миру нужно перестать использовать доллары. Россия поощряет использование юаней в торговле с азиатскими странами и рядом других. Об этом заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо. «Россия официально поощряет использование китайской валюты (юань) в торговле с Азией, Африкой и Латинской Америкой! Доллар падает с пьедестала!», — написал Флориан Филиппо в Twitter. Он также призвал страны перестать играть в интересах Вашингтона. Он подчеркнул, что всем необходимо быть уравновешивающей политической силой. Ранее российский президент подчеркнул, что выступает за расчеты в юанях с Азией, Африкой и Латинской Америкой, сообщает Life . Юань сможет занять место доллара не раньше, чем через 10 лет, заявил URA.RU кандидат экономических наук Николай Кульбака. Также Филиппо подчеркивал, что крах западных банков ведет к третьей мировой войне. Таким образом он отреагировал на банкротство двух американских крупных банков. Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву 20 марта. Китай и Россия подписали договор о сотрудничестве. В Турции отметили, что это можно считать концом для гегемонии США, передает телеканал 360. КНР рассчитывает на укрепление отношений с РФ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Миру нужно перестать использовать доллары. Россия поощряет использование юаней в торговле с азиатскими странами и рядом других. Об этом заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо. «Россия официально поощряет использование китайской валюты (юань) в торговле с Азией, Африкой и Латинской Америкой! Доллар падает с пьедестала!», — написал Флориан Филиппо в Twitter. Он также призвал страны перестать играть в интересах Вашингтона. Он подчеркнул, что всем необходимо быть уравновешивающей политической силой. Ранее российский президент подчеркнул, что выступает за расчеты в юанях с Азией, Африкой и Латинской Америкой, сообщает Life. Юань сможет занять место доллара не раньше, чем через 10 лет, заявил URA.RU кандидат экономических наук Николай Кульбака. Также Филиппо подчеркивал, что крах западных банков ведет к третьей мировой войне. Таким образом он отреагировал на банкротство двух американских крупных банков. Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Москву 20 марта. Китай и Россия подписали договор о сотрудничестве. В Турции отметили, что это можно считать концом для гегемонии США, передает телеканал 360. КНР рассчитывает на укрепление отношений с РФ, сообщает «Федеральное агентство новостей».