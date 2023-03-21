Путин и Си Цзиньпин подпишут договор о сотрудничестве до 2030 года

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Москва и Пекин подготовили два документа о сотрудничестве Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Россия и Китай подпишут договор о сотрудничестве до 2030 года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

«Подготовлены два важных документа: совместное заявление об углублении российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года», — заявил Владимир Путин. Встреча двух лидеров транслируется на телеканале «Россия 24».

Лидер КНР прилетел в Москву 20 марта с государственным визитом. Первая закрытая встреча глав государств продлилась четыре часа. Второй день переговоров начался во вторник 21 марта.

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Россия и Китай подпишут договор о сотрудничестве до 2030 года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. «Подготовлены два важных документа: совместное заявление об углублении российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года», — заявил Владимир Путин. Встреча двух лидеров транслируется на телеканале «Россия 24». Лидер КНР прилетел в Москву 20 марта с государственным визитом. Первая закрытая встреча глав государств продлилась четыре часа. Второй день переговоров начался во вторник 21 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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