Путин и Си Цзиньпин подпишут договор о сотрудничестве до 2030 года

Россия и Китай подпишут договор о сотрудничестве до 2030 года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.
«Подготовлены два важных документа: совместное заявление об углублении российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года», — заявил Владимир Путин. Встреча двух лидеров транслируется на телеканале «Россия 24».
Лидер КНР прилетел в Москву 20 марта с государственным визитом. Первая закрытая встреча глав государств продлилась четыре часа. Второй день переговоров начался во вторник 21 марта.
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