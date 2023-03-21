Путин и Си Цзиньпин подпишут договор о сотрудничестве до 2030 года 21 марта 2023 в 19:22 Размер текста - 17 + Москва и Пекин подготовили два документа о сотрудничестве Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Россия и Китай подпишут договор о сотрудничестве до 2030 года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. «Подготовлены два важных документа: совместное заявление об углублении российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года», — заявил Владимир Путин. Встреча двух лидеров транслируется на телеканале «Россия 24». Лидер КНР прилетел в Москву 20 марта с государственным визитом. Первая закрытая встреча глав государств продлилась четыре часа. Второй день переговоров начался во вторник 21 марта. Россия и Китай подпишут договор о сотрудничестве до 2030 года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. «Подготовлены два важных документа: совместное заявление об углублении российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года», — заявил Владимир Путин. Встреча двух лидеров транслируется на телеканале «Россия 24». Лидер КНР прилетел в Москву 20 марта с государственным визитом. Первая закрытая встреча глав государств продлилась четыре часа. Второй день переговоров начался во вторник 21 марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям