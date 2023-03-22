Жена челябинского губернатора уехала в Индию. Видео

22 марта 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер привезла рисунки челябинских детей на фестиваль в Индию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер уехала в Индию представлять рисунки детей на международном конкурсе «Мир рисует счастье». Картины челябинских школьников жена главы региона показала в социальных сетях. «Я нахожусь в Индии. Здесь открывается выставка „Мир рисует счастье“, которая объединяет наши народы. Я привезла рисунки ребят из Челябинской области. Важно, что выставка поедет по всему миру», — рассказала Текслер в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора отметила, что картины ребят из Челябинской области заняли одно из центральных мест на выставке. Она выразила благодарность педагогам, ученики которых отправили рисунки, за творчество детей. Выставка «Мир рисует счастье» проходит в дни Ассамблеи народов Евразии. На ней представлены детские рисунки на тему счастья из разных стран мира. После открытия выставки между школьниками провели телемост, в котором участвовали Индия, Франция, Армения, Бурятия, Израиль, Белоруссия и Челябинск.

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер уехала в Индию представлять рисунки детей на международном конкурсе «Мир рисует счастье». Картины челябинских школьников жена главы региона показала в социальных сетях. «Я нахожусь в Индии. Здесь открывается выставка „Мир рисует счастье“, которая объединяет наши народы. Я привезла рисунки ребят из Челябинской области. Важно, что выставка поедет по всему миру», — рассказала Текслер в видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Супруга губернатора отметила, что картины ребят из Челябинской области заняли одно из центральных мест на выставке. Она выразила благодарность педагогам, ученики которых отправили рисунки, за творчество детей. Выставка «Мир рисует счастье» проходит в дни Ассамблеи народов Евразии. На ней представлены детские рисунки на тему счастья из разных стран мира. После открытия выставки между школьниками провели телемост, в котором участвовали Индия, Франция, Армения, Бурятия, Израиль, Белоруссия и Челябинск.