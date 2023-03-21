Жителям ЯНАО объяснят, как попасть на службу по контракту

Власти ЯНАО организовали в МФЦ пункты информирования о контрактной службе в армии

22 марта 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

В ЯНАО желающим пойти на контрактную службу окажут информационную поддержку в МФЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям ЯНАО, желающим служить в армии по контракту, в отделениях МФЦ будут объяснять, что для этого необходимо сделать. Об этом сообщается в проекте документа, опубликованного на сайте правительства. «В МФЦ ЯНАО организовано консультирование и информирование граждан о порядке и условиях поступления на военную службу по контракту. Специалисты проинформируют граждан, желающих записаться на службу по контракту, подскажут необходимый перечень документов для обращения в военкомат, а также расскажут о социальных гарантиях для военнослужащих», — говорится в сообщении. Постановление еще не подписано губернатором округа Дмитрием Артюховым. Отмечается, что подобная работа проводится во всех регионах. Ранее URA.RU сообщало, что в России начинается компания по набору профессиональных военных в армию. Власти ЯНАО рассматривали возможность установить дополнительные выплаты для контрактников.

Жителям ЯНАО, желающим служить в армии по контракту, в отделениях МФЦ будут объяснять, что для этого необходимо сделать. Об этом сообщается в проекте документа, опубликованного на сайте правительства. «В МФЦ ЯНАО организовано консультирование и информирование граждан о порядке и условиях поступления на военную службу по контракту. Специалисты проинформируют граждан, желающих записаться на службу по контракту, подскажут необходимый перечень документов для обращения в военкомат, а также расскажут о социальных гарантиях для военнослужащих», — говорится в сообщении. Постановление еще не подписано губернатором округа Дмитрием Артюховым. Отмечается, что подобная работа проводится во всех регионах. Ранее URA.RU сообщало, что в России начинается компания по набору профессиональных военных в армию. Власти ЯНАО рассматривали возможность установить дополнительные выплаты для контрактников.