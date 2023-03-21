Директор депспорта ХМАО устроил жену в подведомственное учреждение. Инсайд

22 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Сергея Артамонова уличили в конфликте интересов Фото: Алексей Андронов © URA.RU Директора департамента спорта ХМАО Сергея Артамонова подозревают в конфликте интересов. Источник в политическом истеблишменте Югры сообщил корреспонденту URA.RU, что Артамонов устроил жену заместителем директора подведомственной гостиницы. «Муж устроил Татьяну Артамонову на работу в подконтрольную своему департаменту гостиницу. Она долгое время сидела без работы, но осенью 2022 года появилась возможность оформить ее заместителем в отель „На семи холмах“ в Ханты-Мансийске. Там зарплата около 100 тысяч рублей в месяц и хорошие премии. Гостиница входит в структуру учреждения „Юграмегаспорт“, а его курирует депспорт — налицо конфликт интересов, ведь законодательно это запрещено», — рассказал инсайдер. На момент публикации новости подтвердить информацию не удалось. Журналист агентства попытался связаться с Артамоновым по телефону, тот он не ответил на звонок. Ранее URA.RU писало о жалобах бывшего подчиненного Артамонова на нарушение трудового законодательства. Экс-глава «Юграмегаспорта» Валерий Радченко заявил, что не получил расчет при увольнении, и пожаловался в прокуратуру.

Директора департамента спорта ХМАО Сергея Артамонова подозревают в конфликте интересов. Источник в политическом истеблишменте Югры сообщил корреспонденту URA.RU, что Артамонов устроил жену заместителем директора подведомственной гостиницы. «Муж устроил Татьяну Артамонову на работу в подконтрольную своему департаменту гостиницу. Она долгое время сидела без работы, но осенью 2022 года появилась возможность оформить ее заместителем в отель „На семи холмах“ в Ханты-Мансийске. Там зарплата около 100 тысяч рублей в месяц и хорошие премии. Гостиница входит в структуру учреждения „Юграмегаспорт“, а его курирует депспорт — налицо конфликт интересов, ведь законодательно это запрещено», — рассказал инсайдер. На момент публикации новости подтвердить информацию не удалось. Журналист агентства попытался связаться с Артамоновым по телефону, тот он не ответил на звонок. Ранее URA.RU писало о жалобах бывшего подчиненного Артамонова на нарушение трудового законодательства. Экс-глава «Юграмегаспорта» Валерий Радченко заявил, что не получил расчет при увольнении, и пожаловался в прокуратуру.