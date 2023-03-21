Директора департамента спорта ХМАО Сергея Артамонова подозревают в конфликте интересов. Источник в политическом истеблишменте Югры сообщил корреспонденту URA.RU, что Артамонов устроил жену заместителем директора подведомственной гостиницы.
«Муж устроил Татьяну Артамонову на работу в подконтрольную своему департаменту гостиницу. Она долгое время сидела без работы, но осенью 2022 года появилась возможность оформить ее заместителем в отель „На семи холмах“ в Ханты-Мансийске. Там зарплата около 100 тысяч рублей в месяц и хорошие премии. Гостиница входит в структуру учреждения „Юграмегаспорт“, а его курирует депспорт — налицо конфликт интересов, ведь законодательно это запрещено», — рассказал инсайдер.
На момент публикации новости подтвердить информацию не удалось. Журналист агентства попытался связаться с Артамоновым по телефону, тот он не ответил на звонок.
Ранее URA.RU писало о жалобах бывшего подчиненного Артамонова на нарушение трудового законодательства. Экс-глава «Юграмегаспорта» Валерий Радченко заявил, что не получил расчет при увольнении, и пожаловался в прокуратуру.
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