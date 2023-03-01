Экс-глава «ЮграМегаСпорт» пожаловался в прокуратуру ХМАО на задержку зарплаты

02 марта 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Отсутствием зарплаты у Радченко заинтересовалась прокуратура Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Ежегодно распоряжавшийся двумя миллиардами бюджетных рублей на статусные спортмероприятия в ХМАО Валерий Радченко жалуется, что так и не получил расчет после отставки с поста главы «ЮграМегаСпорт». Об этом он написал в заявлении в прокуратуру. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. «По состоянию на 1 марта 2023 года со мной не произведен окончательный расчет в полном объеме, что ущемляет мои права как гражданина РФ. Прошу провести проверку в отношении департамента спорта [ХМАО] о нарушении прав», — указано в его заявлении в прокуратуру. Сам он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе окружного надзорного ведомства подтвердили, что обращение Радченко находится на рассмотрении. «В установленный законом срок будут проверены все доводы заявителя и дан соответствующий ответ», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Югры. Директор депспорта ХМАО Сергей Артамонов не ответил на телефонный звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в феврале Радченко покинул должность главы «ЮграМегаспорт». После этого окружные власти начали проверку финансовой чистоты учреждения. Фото: читатель URA.RU

Ежегодно распоряжавшийся двумя миллиардами бюджетных рублей на статусные спортмероприятия в ХМАО Валерий Радченко жалуется, что так и не получил расчет после отставки с поста главы «ЮграМегаСпорт». Об этом он написал в заявлении в прокуратуру. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. «По состоянию на 1 марта 2023 года со мной не произведен окончательный расчет в полном объеме, что ущемляет мои права как гражданина РФ. Прошу провести проверку в отношении департамента спорта [ХМАО] о нарушении прав», — указано в его заявлении в прокуратуру. Сам он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе окружного надзорного ведомства подтвердили, что обращение Радченко находится на рассмотрении. «В установленный законом срок будут проверены все доводы заявителя и дан соответствующий ответ», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Югры. Директор депспорта ХМАО Сергей Артамонов не ответил на телефонный звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в феврале Радченко покинул должность главы «ЮграМегаспорт». После этого окружные власти начали проверку финансовой чистоты учреждения.