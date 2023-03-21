21 марта 2023
20 марта 2023

Госдума в первом чтении одобрила важные для жителей ЯНАО законопроекты

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о северном завозе и кочевых школах Фото:

Сегодня в Государственной Думе в первом чтении были приняты важные законопроекты. Первый касается жителей, ведущих кочевой образ жизни — их дети смогут получать дошкольное и начальное общее образование. Второй законопроект — о северном завозе. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый в своем telegram-канале.

«Сегодня почти единогласно в первом чтении был принят долгожданный законопроект о северном завозе. Первое чтение в ГД прошел еще один законопроект, напрямую связанный с Ямалом. <…> Речь идет о так называемых кочевых школах — возможности детей тундровиков получать дошкольное и начальное общее образование», — говорится в сообщении.

Закон о северном завозе позволит обеспечить регулярность и доступность для жителей Ямала товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. При этом произойдет снижение цен минимум на 15%. Законопроект о кочевых школах даст гарантии создания условий для получения дошкольного и начального образования в местах традиционного проживания. В свою очередь, Минпросвещения РФ наделяется полномочиями по установлению особенностей получения такого образования.

Ранее URA.RU сообщало, что труднодоступные поселения ЯНАО в 2022 году получили топливо на зиму с опережением графика. Ежегодно по речным артериям Ямала завозят более 60 тыс. тонн дизельного топлива и газоконденсата.

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Сегодня в Государственной Думе в первом чтении были приняты важные законопроекты. Первый касается жителей, ведущих кочевой образ жизни — их дети смогут получать дошкольное и начальное общее образование. Второй законопроект — о северном завозе. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый в своем telegram-канале. «Сегодня почти единогласно в первом чтении был принят долгожданный законопроект о северном завозе. Первое чтение в ГД прошел еще один законопроект, напрямую связанный с Ямалом. <…> Речь идет о так называемых кочевых школах — возможности детей тундровиков получать дошкольное и начальное общее образование», — говорится в сообщении. Закон о северном завозе позволит обеспечить регулярность и доступность для жителей Ямала товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. При этом произойдет снижение цен минимум на 15%. Законопроект о кочевых школах даст гарантии создания условий для получения дошкольного и начального образования в местах традиционного проживания. В свою очередь, Минпросвещения РФ наделяется полномочиями по установлению особенностей получения такого образования. Ранее URA.RU сообщало, что труднодоступные поселения ЯНАО в 2022 году получили топливо на зиму с опережением графика. Ежегодно по речным артериям Ямала завозят более 60 тыс. тонн дизельного топлива и газоконденсата.
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